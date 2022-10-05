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Benzin ve motorine 24 saat geçmeden daha büyük zam! 6 Ekim 2022 gecesi (bu gece) pompaya yansıyacak

Benzin ve motorine 24 saat geçmeden daha büyük zam! 6 Ekim 2022 gecesi (bu gece) pompaya yansıyacak

Gece yarısı motorinde 1 lira 10 kuruş, benzinde 62 kuruş zam gelmişti. Bu zammın şok atlatılamadan bu gece yarısı bir zam daha geliyor hem de bu seferki daha büyük olacak. İşte benzin ve motorine 6 Ekim Perşembe günü gelecek zamların miktarları...

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Petrol fiyatları düşerken yaklaşık iki hafta indirimleri pompaya yansıtmayan akaryakıt şirketleri, petrolde yükseliş başlar başlamaz zam üstüne zam yapmaya başladı. Gece yarısı zam gelen motorin ve benzine zammın üzerinden 24 saat geçmeden daha büyük zam geliyor. 

Motorine 1 lira 38 kuruş, benzine 74 kuruş

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı motorinde 1 lira 38 kuruş, benzinde 74 kuruş artacak. Dün gece de litre fiyatı motorinde 1 lira 10 kuruş, benzinde 62 kuruş artmıştı.

6 Ekim zamlı fiyatları ne olacak?

Bu geceki zammın ardından benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 20,60 TL’ye, Ankara’da 20,73 TL’ye, İzmir’de 20,72 TL’ye yükselecek. Zammın ardından motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 25,55 TL’ye, Ankara’da 25,66 TL’ye, İzmir’de 25,69 TL’ye yükselecek.

Petrol fiyatları neden yükseliyor?

OPEC+ grubunun bugün gerçekleşecek olan toplantıda üretimi keskin şekilde azaltması bekleniyor. Kimi kaynaklar günde 1 milyon varillik üretim kesintisinin olabileceğini belirtirken bazı kaynaklar kesintinin 2 milyon varile ulaşabileceği görüşünde. Bu beklenti petrol fiyatlarında sert artışı beraberinde getirdi.

Bugün itibariyle güncel benzin ve motorin fiyatları

Dün gece gelen zam sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir benzin ve motorin fiyatları şöyle:
İstanbul
Anadolu Yakası benzin fiyatı: 19,87 TL
Anadolu Yakası motorin fiyatı: 24,25 TL
Avrupa Yakası benzin fiyatı: 19,85 TL
Avrupa Yakası motorin fiyatı: 24,23 TL 

Ankara
Benzin fiyatı: 19,39 TL
Motorin fiyatı: 24,35 TL

İzmir
Benzin fiyatı: 20,00 TL
Motorin fiyatı: 24,38 TL

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