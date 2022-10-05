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5 Ekim altın hızla yükseliyor zirveye çıktı gram 1025 lirayı aştı yükseliş sürer mi? Uzmanı yatırımcıyı uyardı

5 Ekim altın hızla yükseliyor zirveye çıktı gram 1025 lirayı aştı yükseliş sürer mi? Uzmanı yatırımcıyı uyardı

Geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamlayan ons altın yeni haftaya da yükselişle başladı. Altın fiyatlarında yaşanan yükselişte dolar endeksindeki güç kaybı etkili oldu. Hızla artarak 1000 lirayı aşan gram altın 5 Ekim yani bugün 1.028 liradan alıcı buluyor. Uzmanlar hızlı yükseliş için ne diyor?

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Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Fiyatlar son 3 haftanın zirvesinde... Bugün dolar 15.58, Euro 18.53 liradan işlem görürken gram altın ise 1028 liradan alıcı buluyor. Öte yandan gümüş fiyatları dün yüzde 9'a yakın artarak son 3 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Piyasa Uzmanı İslam Memiş yaptığı açıklamada Ekim ayında gram altında yükselişin süreceğini ve  1200 lira seviyesini beklediğini bildirdi.

5 Ekim Altın fiyatları

Gram:1.028,92

Çeyrek:1.697,00

Yarım: 3.392,00

Cumhuriyet: 6.762,00

 İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tuna Çetinkaya, Milliyet'e yaptığı açıklamada riskli varlıklara yönelik iştahın artmasının altında önemli bir tepki yükselişini beraberinde getirdiğini belirtti. Çetinkaya şunları kaydetti:

Şu an henüz geçici bir bahar havası hakim. Bu tepki hala durgunluk korkusu gölgesinde. ABD tahvil faizlerinde tekrar yukarı yönlü bir hareket olur ve Fed şahin tutumunu sürdürürse devamı gelmez. Düşüş trendini kırması için daha güvenli data ve haber akışına ihtiyaç var.

Gram altını destekleyen şimdilik ons altın. Şu an gelen tepki ile kısa süreli alım fırsatı kaçmış olabilir.

Gram altın kısa süre içerisinde tekrardan 1000 liranın altını görür mü?

Açıkçası bu daha mümkün ama o seviyeler yeni alım fırsatı olur mu? Öyle değerlendirmek lazım. Şu an iyi bir tepki yakaladı. Kalıcı olması Fed’in adımlarına bağlı. ABD tarafında ana sorun geride kalmış değil, riskler hala masada. Şimdilik biraz iyiye odaklanan ve iştah arayan piyasalarla karşıyayız. İlk olumsuz haber yine altın yatırımcılarını üzebilir. O yüzden temkinli olmayı öneriyorum."

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