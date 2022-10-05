Duy Beni'nin Rabia'sı İsabelle Sefo ile yakalandı panikleyince olay yok dedi

Star TV'nin yeni gençlik dizisi Duy Beni perşembe akşamları ekrana geliyor. Netflix'in olaylı gençlik dizisi Elitte'in çakması olarak yorumlanan dizide birbirinden genç isimlerde ön plana çıkıyor. Bu isimlerden biri de okula burslu gelen Ekim karakterine hayat veren Rabia Soytürk oldu. Geçtiğimiz gece Sefo ile yakalanan Rabia'nın panik halleri ise güldürdü.

Abone ol

Star TV'de yaz sezonunda yayın hayatına başlayan ve ilk bölümleri oldukça eleştirilen, zorbalık ve öpüşme sahneleri ile RTÜK'e şikayet edilen dizi Duy Beni, perşembe akşamları ekrana geliyor. Yeni sezonda başlayan birçok dizinin gerisinde kalan Duy Beni, reytinglerde giderek çuvallasa da özellikle genç izleyici diziye sahip çıkıyor.

Netflix'in ses getiren gençlik dizisi Elitte'in çakma Türk versiyonu olarak sosyal medyada yorumlanan dizinin kadrosunda birçok genç isim bulunuyor.

Ekranlarda ilk kez gördüğümüz oyuncuların yanı sıra bilindik yüzlerden de dizide. Bunlardan biri de Duy Beni'de başrol oynayan ve Ekim karakterine hayat veren oyuncu Rabia Soytürk. Dizi sayesinde ününe katan ve sürekli estetik iddiaları ile gündeme gelen Rabia Soytürk geçtiğimiz akşam Rapçi Sefo ile pizzacıda yakalandı. Kameraların çektiğini gören İsabella Sefo ile olay yok diyerek durumu açıkladı.

Pizzacı da yakalandılar

''Bilmem Mi?'' ve "Isabelle" şarkısıyla oldukça popüler olan şarkıcı Sefo, Duy Beni'nin başrol oyuncusu Rabia Soytürk'le pizza yerken yakalandı. Yakalanınca panikleyen Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk ne yapacağını bilemezsen ünlü rapçi Sefo ise "Olay yok!" demekle yetindi.

Yeniköy'de bir mekânda pizza yiyen ikili, daha sonra Maslak'ta Sefo'nun aracının içinde görüntülendi. Magazin Hattı'nın haberine göre; ara sokağa giren ikiliden Rabia Soytürk kameraları görünce panikledi.

Duy Beni'nin Ekim'i yakalandı

Ne yapacağını bilemeyen genç oyuncuya göre Sefo oldukça sakindi. Sefo "Olay yok" demekle yetindi. Sefo ve Soytürk birlikte vakit geçirirken de fotoğraf paylaşmadı. İkilinin arkadaş mı yoksa sevgili mi olduğuysa biinmiyor.

Rabia Soytürk kimdir, oynadığı diziler

Duy Beni isimli yaz dizisindeki Ekim karakteriyle hayatımıza giren Rabia Soytürk'ün hayatı merak konusu oldu. Bekar bir annenin derslerinde başarılı kızı olarak diziye damga vuran Ekim'in gerçek hayatta kim olduğu da hayranları tarafından araştırılıyor. Peki Duy Beni Ekim kimdir? Rabia Soytürk kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

11 Mart 1996 tarihinde doğan 26 yaşındaki Rabia Soytürk, Sağlık Koleji hemşirelik bölümü mezunudur. Sadri Alışık Kültür Merkezinde tiyatro ve oyunculuk eğitimi aldı. İlk kez Şahsiyet dizisinde Süveyda karakterini canlandırarak Haluk Bilginer ve Cansu Dere ile çalışma fırsatı yakaladı. Nereli olduğu bilinmeyen Soytürk, Gülperi dizisi ve Özgür Dünya filmi kadrosunda yer aldı. Benim Adım Melek dizisinde Defne karakterine hayat verdi.

Balık burcu olan Rabia Soytürk, 1,66 cm boya ve 52 kg ağırlığa sahiptir.