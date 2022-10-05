Herkes size hayran kalacak! Auranızı görmek ister misiniz? Auranızı güçlendirmek için mutlaka deneyin

Canlıların etrafında akan enerjiden oluşan canlı bir renk ışınına ara denir. Yunanca "esinti" kelimesinden gelen aura kişinin o an ki psikolojisine, ruh durumuna, fiziksel faktörlere, duygulara göre rengi değişiklik gösterir. Birini gördüğümüzde yakışıklı veya güzel sıfatlar yakıştırmamız aslında o kişinin aurasından kaynaklanır.

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Aurası güçlü olan yani yüksek olan kişi zor hasta olur ve negatif olaylara karşı olumlu tepki verir. Aurası yüksek demek kişinin hayat enerjisi de yüksek demektir. Dışarıdan gelen hastalıklara ve kötü enerjilere karşı adete kalkan görevi üstlenir. Duygusal ve ruhsal anlamda da güçlü bir rol oynar.

Aura nasıl güçlenir?

Auramızı güçlendirmek ve kötü enerjilerden arındırmak gerekir. Çünkü günlük hayatın stresinden, kötü enerjisinden auramız zayıflar. Zihinsel, fiziksel ve duygusal olarak da negatif etkileniriz.

Bedensel ve ruhsal açıdan daha iyi hissetmek için doğru nefes almayı öğrenmemiz lazım. Doğru nefes sayesinde beyne oksijen gitmesini sağlarız. Enerjimiz artar ve doğal olarak aura da güçlenir.

Yüzün, doğayla baş başa olun

Suyla temas etmek de aurayı güçlendirir. Sık duş almak, yağmurda ıslanmak veya yüzmek bir seçenek olabilir.

Doğayla baş başa vakit geçirmek aurayı güçlendiren en etkili yöntemlerden biridir. Yeşilliğe ve denize bakmak iyi fikirdir. Deniz kenarında yürümek, dalga seslerini dinlemek ve maviye bakmak zihne iyi gelir. Denize gitme imkanı yoksa, toprağa ve çime çıplak ayak basmak olabilir.

Aurayı güçlendiren bir diğer yöntem de teknolojik aletlerden uzak durmaktır. Pek mümkün olmasa da en azından aranıza mesafe koymayı deneyebilirsiniz. Hayatımızın, günlük faaliyetlerimizin bir parçası haline gelen telefon, laptop, bilgisayar televizyon vb. gibi teknolojik aletleri kararında kullanmak size çok iyi gelecektir. Hatta bir süre teknoloji cihazlarını devre dışı bırakıp, kendinize, ailenize ve arkadaşlarınıza zaman ayırın ve bu güzel anların tadını çıkararak kendinize güzel enerjiler toplayın.

Öfkeli ve sinirli olmak sağlığı olumsuz etkilediği gibi aurayı da olumsuz etkiler. Bağırmak, kötü kelimeler söylemek, dedikodu yapmak kendimize negatif enerjiler yüklememize neden olur ve auramız kötü etkilenir.

Aura nasıl görünür?

Kirlian makinesi ile aurayı net bir şekilde görmek mümkündür. Sessiz ve loş bir odada oturun. Üstünüzdeki kıyafetler rahat olmalıdır. Oturduktan sonra ellerinizi 15-20 saniye birbirine sürtün. Ellerinizin içinde bakacak şekilde 5 cm kadar aralıklı tutun. Ellerinizi bu aralıkta ileri geri oynatırken avucunuzun içine odaklanın.

Bu sırada soluk renkli bir duman görmeniz mümkündür. Bu hareketi sık sık tekrarlarsanız aura çok daha net gözükür. Sağlıklı aurada çeşitli renkler görünür.

Auranızı gördükten sonra başkalarının aurasını da görmek mümkündür.

Beden ve ruh sağlığı yerinde olan kişilerin aurası canlı ve çeşitli renklerde görünür. Geniş ve kesiksiz olur. Ancak ruh ve bedeni sağlıksız kişilerin aurası gri tonlarında, dar ve kesik görünür.