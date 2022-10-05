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Antalya'da polis memuru, babasını almaya gitti dönüşte acı kazada ölüm geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Antalya'da polis memuru, babasını almaya gitti dönüşte acı kazada ölüm geldi

ANTALYA'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücü polis memuru yaralanırken yanındaki babası hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçan diğer sürücünün ise yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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Polis memuru E.S'nin kullandığı 66 DR 154 plakalı otomobil, Orta Mahalle Gedik Kavşağı'nda G.K. yönetimindeki 07 GKY 15 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından polis memurunun aracı alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtaki yangın itfaiye ekibince söndürüldü.

Sağlık ekibi, otomobilde bulunan polis memurunun babası İ.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan polis memuru ise Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer sürücü kaçtı

Kaza yerinden kaçan G.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza babasını aldıktan sonra olmuş

Serik İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli E.S'nin, babasını havalimanından alarak evlerine döndükleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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