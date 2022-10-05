Yeni Akit ve Yeni Şafak'tan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtü teklifine destek! Hemen hayata geçirilmeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtü konusunda yasa teklifi vereceklerini açıklamış ve o teklif Meclis'e verilmişti. İktidara yakın Yeni Şafak ve Yeni Akit gazetelerinden Kılıçdaroğlu'nun teklifine tam destek geldi. Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, "CHP'nin başörtüsü teklifi hemen hayata geçirilmeli" derken, Akit gazetesinin patronu Ali Karahasanoğlu ise "CHP'nin başörtüsü kanun teklifine gerek yok diyemem, anayasa değişikliği önermeli" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yasal güvence çıkışı gündemi belirledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün CHP'nin Meclis'e sunduğu yasa teklifini bir adım öne taşıyıp, "Başörtüsüne anayasa güvencesi getirelim" çıkışı yapması bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun teklifine muhafazakar çizgide yayın yapan Yeni Akit ve Yeni Şafak gazetelerinden destek geldi. Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Likoğlu, "CHP'nin başörtüsü teklifi hemen hayata geçirilmeli" diye yazarken, Yeni Akit'in patronu Ali Karahasanoğlu, "CHP'nin 'başörtüsü kanun teklifine gerek yok' diyemem" deyip anayasal güvence istedi.

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, ilk imzacısının Kemal Kılıçdaroğlu’nun olduğu CHP’nin dün TBMM Başkanlığı’na sunduğu başörtüsü teklifini köşesine taşıdı.

CHP’nin başörtüsü konusunda geçmişinin kötü olduğunu yazan Likoğlu, “Kapanmayan yaralar var. Ama daha da önemlisi bütün yaşananlara rağmen, fırsat bulsa aynı şeyleri, belki de daha fazlasını yapmayı hayal eden bir kitle var" deyip ekledi:

- 'Kime karşı güvence, yeniden yasağı kim getirecek, yasal güvenceye ihtiyaç var mı?' gibi herhangi bir soru sormadan, bu teklif hemen hayata geçirilmeli. Türkiye’de 50 yıl başörtüsü yasağı kanunsuz bir şekilde uygulandı.

- Yasaklayıcı hüküm yokken millete bu zulmü yapanlar, şimdi siyasi sebeplerle ölü taklidi yapıyorlar, ancak ellerinde fırsat geçse 90’lı yılları bize mumla aratırlar.

- CHP madem bu kıvama geldi, öyle muğlak bir kanun teklifi ile olmaz. Çok net ifadelerin yer aldığı bir Anayasa değişikliği ile konu tarihin çöplüğüne gönderilebilir.

- Ayrıca sadece bundan sonra bir daha böyle yasak gelmeyecek güvencesi yeterli değil. Hâlâ 28 Şubat’ın yaraları tam olarak kapanmış değil.