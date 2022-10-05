FETÖ'cü firari binbaşı İstanbul'da yakayı ele verdi! Adresinden çıkanlara bakın

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen eski binbaşı İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahsın adresinde yapılan aramada yüklü miktarda para ele geçirildi. Öte yandan Samsun'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü” faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, ordudan ihraç edilen firari bir binbaşının izini sürdü. Yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen TEM ekipleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından binbaşı rütbesindeyken örgüt ile iltisaklı olduğu gerekçesi ile ihraç edilen ve hakkında aranma kaydı bulunan G.S.’nin İstanbul’da olduğu bilgisine ulaştı. İlk olarak zanlının saklandığı yer tespit edildi.

Evinde ele geçirildi

Ardından operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonda saklandığı ikamette yakalanan G.S., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Firari binbaşının gizlendiği adreste yapılan aramada 10 bin euro, 10 bin 440 dolar, 2 bin Kanada doları ve 10 bin 870 Sterlin para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan FETÖ üyesi eski askerin emniyetteki ifade işlemlerine ilerleyen saatlerde başlanacağı öğrenilirken, üzerinden çıkan dijitallerin incelemeye alındığı belirtildi.

Samsun'da FETÖ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullandıkları, örgütün düzenlediği eyleme katıldıkları, Bank Asya'da hesap açarak örgüt elebaşının talimatından sonra işlem yaptıkları tespit edilen, haklarında örgütsel faaliyetler olduğuna dair ifade ve örgüte müzahir dernek üyelikleri bulunan 8 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. 2 zanlının yakalanması işin çalışmalar sürüyor.