Ankara'da dehşet! Kendisinden 37 yaş küçük karısını öldürdü

ANKARA'da kendisinden 37 yaş küçük karısını tabancayla öldüren zanlı polise teslim oldu. Korkunç olayın nedeni ise kıskaçlık...

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İddiaya göre, dün gece saatlerinde Muzaffer Ç. (77) ve eşi Dilek Ç. (40) arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Muzaffer Ç, kendisine hakaret ettiğini ve saldırdığını iddia ettiği eşini tabancayla 7 yerinden vurarak öldürdü.

Polise teslim oldu

Eşini öldürdükten sonra polisi arayan zanlı, teslim olmak istediğini belirtti. Eve gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Muzaffer Ç'yi gözaltına aldı.

Dilek Ç'nin cansız bedeni, incelemenin ardından Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.