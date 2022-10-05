İstanbul için kötü haber Meteoroloji uzmanı 4 gün diyor Kayseri, Bursa, Samsun, Ankara
İSTANBUL şiddetli sağanak yağışların etkisine girdi. Meteoroloji uzmanı Prof. Orhan Şen, 4 gün sürecek derken meteoroloji işleri genel müdürlüğü bir çok ili uyardı. Şiddetli yağışlar bugün Ordu, Trabzon, Samsun, Artvin, Yozgat ve Kayseri illerini vuracak. Bursa ve Ankara'da da yoğun sağanak yağışlar var. Şiddetli yağışlar rüzgar kuzeyden estiği için üşütecek. Hafta sonu için de iyi haber yok. İşte son hava durumu tahmini:
TÜRKİYE bugün itibariyle son baharı tüm azametiyle hissedecek. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminiyle bir çok ili uyardı. Bugün özellikle Doğu Karadeniz illeri ile Kayseri ve Yozgat'ın dikkatli olması gerekiyor. İstanbul için de Meteoroloji Profesörü Orhan Şen'den önemli bir uyarı geldi. Hafta sonuna kadar şiddetli yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklığı da kuzeyden esen rüzgarla düşerken, hissedilen daha da düşük olacak. Kışlıklarınızı çıkarın diyen Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, İstanbul için kötü haberi verdi:
İstanbul için kötü haber
İstanbul sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağışların etkisine girdi. Meteoroloji Prof. Orhan Şen, yağışların 4 gün boyunca süreceğini duyurdu. "Bügün istanbul yerel olarak aralıklı sağanak yağışlı" diyen Orhan Şen, hava sıcaklığının 20-21 derece civarında olacağını söyledi. Bu hava önümüzdeki 4 gün boyunca değişmeyecek. Güneşi bekleyenler için hafta sonu havası da pek iyi değil. Orhan Şen, "Bu hava durumu önümüzdeki 3-4 gün değişmeyecek. Sadece hafta sonu 1-2 C sıcaklık artacak" dedi.
Haberler kötü kışlıkları çıkarın
İstanbul gelen bu sağanak yağışla birlikte yaza veda ediyor. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen, "kışlıkları çıkarın" diyerek haberi verdi. Orhan Şen'in verdiği bilgiye göre yağmurla birlikte kuzeyden esen rüzgar üşütecek. "Grip mevsim başladı" diyen Orhan Şen, "Rüzgar kuzeyli oldugundan üşütür. Artık sonbahar giysilerinizi giyin" uyarısı yaptı.
Bugün bu illerdekiler aman dikkat!
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve Orhan Şen'den gelen uyarılara göre bugün Marmara bölgesinin doğusu, Karadeniz Bölgesi ve İç Anadolu yağmurlu. Yağışlar Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Ankara'nın güneyi, Afyonkarahisar'ın doğusu ve Konya'nın kuzeyi ile Kayseri illerinde çok kuvvetli olacak. Sıcaklık iç bölgelerde 3-4 C azalıyor. Güney doğu ve doğu anadoluda toz taşınımı var.