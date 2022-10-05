İstanbul için kötü haber Meteoroloji uzmanı 4 gün diyor Kayseri, Bursa, Samsun, Ankara

TÜRKİYE bugün itibariyle son baharı tüm azametiyle hissedecek. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminiyle bir çok ili uyardı. Bugün özellikle Doğu Karadeniz illeri ile Kayseri ve Yozgat'ın dikkatli olması gerekiyor. İstanbul için de Meteoroloji Profesörü Orhan Şen'den önemli bir uyarı geldi. Hafta sonuna kadar şiddetli yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklığı da kuzeyden esen rüzgarla düşerken, hissedilen daha da düşük olacak. Kışlıklarınızı çıkarın diyen Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, İstanbul için kötü haberi verdi: