Ne yaparsam yapıyım bacaklarım kuru diyenler traş edin nemlendirin!

Kuru bacaklara ne iyi gelir, nasıl nemlendirilir? Kış ayları geldi eğer kuru bir cilt yapısına sahipseniz muhtemelen bacaklarınızda kuruluk, karıştı ve pul pul kabarma vardır. Bacaklardaki kuruluğu gidermek için sadece nemlendirme yetmez bacaklardaki kuruluğu gidermek için peeling ve tıraş yöntemini kullanın.

Abone ol

Kışın soğuk havalar en çok ellerde kuruluk yapıyor sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Kıyafetlerimizin altında kalan bacaklarımız hem soğuk havanın etkisiyle hem de kapalı kıyafetler altında kaldığından kışın en çok cilt kuruluğu yaşadığımız yerler haline gelebilir. Peki kuru bacaklara ne iyi gelir, kuru bacaklar nasıl nemlendirilir ve pürüzsüz hale getirilir? Kış aylarında kuruyan bacakları sadece nemlendirici kullanarak iyileştiremezsiniz. Çünkü aşırı kuruyan bacak derisinde çok fazla ölü hücre oluşur. Bu hücreleri temizlemeden bacaklardaki kuruluk giderilmez ve pürüzsüz bir dokuya kavuşulmaz. Ancak aşağıdaki kuru bacaklar için hazırladığımız kürü uygulayarak bacaklarınız için mükemmel bir bakım rutini oluşturabilirsiniz.

Peeling yapmayı ihmal etmeyin

İlk yapmanız gereken, bir kase beyaz toz şeker, sızma zeytinyağı ve taze sıkılmış limon suyunu karıştırmak. Sonra duşta bacaklarınızı bu karışımla ovun. Ama gerçekten sıkıca ovalayın. Peeling etkili bu ovalamayla tüm ölü cildi temizleyin.

İkinci aşama; ölü deriden kurtulmak için bacaklarınızı jiletle tıraş edin. Burada ki önemli kısım ise tıraş kremi veya sabun yerine özel ürünler tercih edin. Çünkü bu süreç cildinizi gerçekten kurutmakta.

Sonra – işte burası gerçekten önemli- aynı şeker / limon / zeytinyağı karışımını kullanarak bacaklarınızı fırçalayın. Sonra tekrar tıraş edin. Bu sefer kalan ölü deriden kurtulduktan sonra bacaklarınızı iyice temizleyin.

Evde nemlendirici krem yapımı için malzemeler

Yarım su bardağı Hindistan cevizi yağı

1 su bardağı zeytinyağı

15 damla esansiyel yağ (limon yağı, gül yağı, lavanta yağı vb.)

1-2 ampul E vitamini (İsteğe göre)

Yarım su bardağı bal mumu (Doğal)

Eğer aldığınız bal mumu tek bir parça halindeyse, bıçakla keserek küçük parçalar haline getirin. Aldığınız bal mumu küçük parçalardan oluşuyorsa, bu şekilde kullanabilirsiniz. Geniş bir kasenin içerisine zeytinyağı, hindistan cevizi yağı ve bal mumunu alın.

Bir tencerenin içerisine 2 parmak kalınlığında su ekleyin. Cam kaseyi tencerenin içerisine koyarak kaynatın. Malzemeler benmari usulüyle erimeye başladığında tahta kaşık ile karıştırın. Bal mumu tamamen eridiğinde kaseyi ocaktan alın ve içerisine seçtiğiniz bir esansiyel yağ ekleyin. Bazı yağların kokusu keskin olduğu için, daha az damlatabilirsiniz. Nemlendirici kreminizin E vitamini içermesini isterseniz, E vitamini ampullerini eczaneden alabilirsiniz. Karışıma E vitamini ekledikten sonra son kez karıştırın. Kapaklı cam bir kabın içerisine bu karışımı dökün ve hava almayacak şekilde kapatın. Hazırladığınız karışımı soğuyup katılaşana kadar bekletin.