BIST 3.493
DOLAR 18,58
EURO 18,49
ALTIN 1.025,94
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Çakarlı aracıyla hava attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşınca

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çakarlı aracıyla hava attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşınca

ÜMRANİYE'de aracında çakar tertibatı kullanan ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücüye cezai işlem uygulandı.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, sosyal medyada paylaşılan bir videoda "çakarlı araç" kullanımına ilişkin çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucunda, aracına çakar tertibatı takarak tehlikeli manevralar yapıp trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan araç sürücüsünün B.Ç. olduğu belirlenerek yakalandı.

Toplam 4 bin 73 lira ceza uygulandı

B.Ç. ile araç sahibine ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmaktan 1823'er lira, görüşü engelleyecek süs, aksesuar, film cam kullanmaktan 427 lira olmak üzere toplam 4 bin 73 lira ceza uygulandı, çakar tertibatı da söküldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan geçirdi sana ne? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer emir verdi herkes 12. sınıfa geçti!
Bakan geçirdi sana ne? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer emir verdi herkes 12. sınıfa geçti!
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Ankara'da araya geldiler! Terör suçlularının iadesi görüşülüyor
Ankara'da araya geldiler! Terör suçlularının iadesi görüşülüyor
CHP'nin dayanışma yemeğinde yumruklar konuştu, salon karıştı
CHP'nin dayanışma yemeğinde yumruklar konuştu, salon karıştı
Pütürge'de deprem oldu AFAD depremin büyüklüğünü duyurdu
Pütürge'de deprem oldu AFAD depremin büyüklüğünü duyurdu
Antalya'da polis memuru, babasını almaya gitti dönüşte acı kazada ölüm geldi
Antalya'da polis memuru, babasını almaya gitti dönüşte acı kazada ölüm geldi
Hayatımızda çoğu şey değişecek! Dezenformasyonla Mücadele Yasası geliyor! İçeriğinde neler var?
Hayatımızda çoğu şey değişecek! Dezenformasyonla Mücadele Yasası geliyor! İçeriğinde neler var?
Yeni Akit ve Yeni Şafak'tan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtü teklifine destek! Hemen hayata geçirilmeli
Yeni Akit ve Yeni Şafak'tan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtü teklifine destek! Hemen hayata geçirilmeli
FETÖ'cü firari binbaşı İstanbul'da yakayı ele verdi! Adresinden çıkanlara bakın
FETÖ'cü firari binbaşı İstanbul'da yakayı ele verdi! Adresinden çıkanlara bakın
Serenay Sarıkaya pelerini çekti sütyen giymedi tarzıyla olay oldu!
Serenay Sarıkaya pelerini çekti sütyen giymedi tarzıyla olay oldu!