Napoli Fenerbahçe'nin yıldızını istemeye geliyor

2019’da Eljif Elmas’ı, sezon başında ise Kim’i transfer eden Napoli bu kez de Ferdi Kadıoğlu’nu gözüne kestirdi. Derbiye temsilci gönderen İtalyan kulübünün ocak ayında ya da sezon sonunda genç yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

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Son iki sezonda Fenerbahçe forması altında müthiş bir çıkış gösteren Ferdi Kadıoğlu, Çizme yolcusu.

Takvim gazetesinin haberine göre bir süredir milli futbolcuyu yakından takip eden Napoli'nin resmi girişimlere başlama kararı aldığı öğrenildi.

Önümüzdeki hafta ilk teklif yapılacak

2019 yılında Fenerbahçe'den Eljif Elmas'ı, bu sezon başında ise Kim Min Jae'yi transfer eden İtalyan kulübünün önümüzdeki hafta Ferdi için ilk teklifini yapması bekleniyor.

Ocak ayında ya da sezon sonu

Napoli'nin Beşiktaş ile geçtiğimiz hafta sonu oynanan derbiye temsilcisini gönderdiği, genç yıldızla ilgili raporun yine çok olumlu olması nedeniyle resmi girişimlere başlama kararı alındığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Napoli ocak ayında ya da sezon sonunda bu transferi bitirmeyi hedefliyor.

Bonservis bedeli 25 milyon euro

Fenerbahçe yönetiminin bu sezon başında Ferdi Kadıoğlu ile yaptığı yeni sözleşmede herhangi bir serbest kalma maddesi bulunmuyor. Yönetimin bu nedenle genç yıldızın fiyatını 25 milyon Euro olarak belirlediği ifade ediliyor.

Sevilla ve Ajax da ilgileniyor

Jesus'un vazgeçemediği isimlerden biri olan Ferdi Kadıoğlu, Milli Takım'da da Kuntz'un güvendiği futbolcular arasında yer alıyor. 22 yaşındaki futbolcuyla Sevilla ve Ajax'ın da çok yakından ilgilendiği öğrenildi.

Napoli kulübü ile Fenerbahçe arasındaki Ferdi Kadıoğlu pazarlıklarının çok sıkı geçmesi bekleniyor. Fenerbahçe yönetiminin ilk etapta kapıyı 25 milyon Euro'dan açması bekleniyor. Ferdi için başka tekliflerin de olması Sarı-Lacivertli yönetimin elini güçlendiriyor.