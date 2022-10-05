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Rusya lideri Putin, Ukrayna'nın 4 bölgesinin ilhakını onayladı

Rusya lideri Putin, Ukrayna'nın 4 bölgesinin ilhakını onayladı

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rusya'ya katılmasını içeren yasayı imzaladı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'ya yeni topraklar eklenmesine ve bununla birlikte yeni federal bölgeler oluşturulmasına ilişkin federal anayasal kanunları imzaladı. Kremlin'den yayımlanan karara göre Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rusya topraklarına katılması yönünde ayrı ayrı kararnamelere imza atarken, bu bölgelerin kararnamenin imzalandığı tarihten itibaren Rusya toprağı olduğuna vurgu yapıldı.

Bugüne nasıl gelindi?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığının tanındığına dair kararname imzalarken, aynı zamanda Rus ordusuna Ukrayna'da "özel operasyon" emri vermişti. Rus ordusunun aylardır devam eden savaşta kontrolü ele geçirdiği Zaporijya, Herson'un yanı sıra Rusya yanlısı ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk'ta 23-27 Eylül'de referandum yapılmıştı.

Sözde seçim komisyonlarına göre bölge sakinlerinin çoğu Rusya'ya katılma yönünde oy kullandı. Bunun üzerine Rusya lideri Putin 30 Eylül'de yaptığı açıklamada, "Kiev yönetimine seslenmek istiyorum. Zaporijya, Herson, Donetsk ve Luhansk'ta yaşayanlar artık sonsuza kadar bizim vatandaşlarımız olmuşlardır. Kiev'i acilen ateşkese çağırıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma ve üst kanadı Federasyon Konseyi de 4 bölgenin Rusya'ya katılmasına yönelik talebini oybirliği ile kabul etmişti. Putin'in yasayı bugün imzalamasıyla Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin ilhakı onaylanmış oldu.

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