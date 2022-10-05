Lübnan'da hareketli anlar! Öfkeli milletvekili banka şubesini bastı

İkna edilemedi, mağdurlar toplandı

Banka yetkilileri ve milletvekili arasında müzakerelerin devam ettiği, şu ana kadar Zarazir'in ikna edilemediği bildiriliyor. Çok sayıda banka mağduru da Zarazir'e destek için şube önünde toplanmış durumda.