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Lübnan'da hareketli anlar! Öfkeli milletvekili banka şubesini bastı

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Lübnan'da hareketli anlar! Öfkeli milletvekili banka şubesini bastı

LÜBNAN'da muhalif milletvekili Sintiya Zarazir, özel bir bankanın şubesini bastı. 3 yıldır dondurulan 8 bin 500 dolar mevduatı verilene kadar bankadan ayrılmayacağını söyleyen Zarazir'e destek için diğer mağdurlar da toplandı.

Lübnan'da hareketli anlar! Öfkeli milletvekili banka şubesini bastı

Lübnan basınına göre, milletvekili Zarazir, ameliyat masrafı için bankadaki parasını çekmek istedi. Ancak banka yetkilileri ödeme yapamayacaklarını söyledi.

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Lübnan'da hareketli anlar! Öfkeli milletvekili banka şubesini bastı

Zarazir, buna karşılık parasını alıncaya kadar şubeden ayrılmayacağını ve eyleminde ısrarlı olduğunu belirtti.

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Lübnan'da hareketli anlar! Öfkeli milletvekili banka şubesini bastı

İkna edilemedi, mağdurlar toplandı

Banka yetkilileri ve milletvekili arasında müzakerelerin devam ettiği, şu ana kadar Zarazir'in ikna edilemediği bildiriliyor. Çok sayıda banka mağduru da Zarazir'e destek için şube önünde toplanmış durumda.

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Lübnan'da hareketli anlar! Öfkeli milletvekili banka şubesini bastı

Banka şubesine baskın ilk değil

Bankalardaki paralarını alamayan mevduat sahipleri dün de ülkenin farklı bölgelerindeki 4 şubeye baskın düzenlemişti.

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