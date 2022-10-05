Evinizi uzun süre tertemiz tutmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Toz almanın püf noktaları…

Evinizi temizledikten sonra ertesi gün eşyaların üzerindeki tozları görüp 'Bu ev nasıl bu kadar tozlanıyor' diyenlerdenseniz bu yöntemler çok işinize yarayacak. Evinizi uzun süre temiz tutmak için işe dağınıklığı toplamakla başlamasınız. Unutmayın dağınık ev temiz olsa bile pis görünür.

Abone ol

Ev hanımlarının evde daha çok vakit geçirdiklerini düşünürsek, çalışanlara nazaran daha fazla ve ayrıntılı bir şekilde ev temizliği yapıyorlar. Bugün yaptığınız temizliğin ertesi güne kalmasını sağlamak için temizlik ipuçlarını bilmekte fayda var.

Temizlik sırası önemli

Tozu neyle aldığınız kadar hangi sıralamayla aldığınız da çok önemlidir. Toz alırken daimi üst taraflardan başlamak gerekiyor. Mobilyanın veya rafların üstündeki tozlar aşağıya iner ve aşağıdaki tozu da aldığınız zaman temizlenmiş olur. Toz alma işlemini en sona bırakırsanız ister istemez yere yine toz düşmüş olacaktır. Bu yöntem temizliğin ilk kuralıdır.

Bir yeri temizlerken S kuralını uygulayın. Yüzeyde bezle s şekli çizerek tozu ordan oraya atmamış olursunuz.

Kullandığınız malzemeye dikkat edin

Tozu nasıl aldığınız kadar ne ile aldığınız da önemlidir. Köşeler ve kıvrımlı alanlar için toz bezi tek başına yeterli olmayabilir. Bu nedenle uzun süredir temizlemediğinizi farkettiğiniz köşeleri fırçalamak gerekebilir. Öncelikle, detaylı temizleyeceğiniz bölgenin etrafını kuru, tercihen mikrofiber temizlik beziyle silin ve tozları kabaca giderin. Mobilyaların kıvrım ve köşeleri, hassas yüzeyler için yumuşak uçlu bir diş fırçasından yardım alabilirsiniz. Elektrik süpürgesinin toz alma ucu da bu iş için harikadır. Kenar ve köşede kalan tozları kaldırdıktan sonra, tüm yüzeyi silerek tozdan arındırmak gerekir.

Toz alırken kuru bez kullanmak tozları sadece etrafa dağıtmanıza neden olur. Toz püskülü gibi ürünleri bitkilerde ve perdelerde kullanabilirsiniz. Ancak yüzeylerde mikrofiber bezi nemli kullanmalısınız.

Toz alma suyuna ne konur?

Mobilya ve ahşap silmek için 1 litre suyun içine yarım kapak ahşap temizleyici ve sirke katabilirsiniz. Ancak mobilyalarınızın sirkeye dayanacağından emin olmalısınız. Çünkü sirke asidik yapısı ile eşyalara zarar verebilir.

Elektronik eşyaların tozunu alırken ise kuru mikrofiber bez kullanmanız en uygunudur. Klavye gibi detay gerektiren yerler için kulak çubuğu gibi malzemeler iyi fikirdir.

Tavan ve duvarlar unutulmamalı

Özellikle camların açık olduğu yaz mevsiminde duvar ve tavanlar tozlanabilir. Hiç düşünmesek bile hatrı sayılır bir toz birikir. Tavan ve duvarlar için elektrik süpürgesinin toz alma aparatı kolaylık sağlar. Süpürge ucu kullanırken sandalye altları, pencere pervazları ve stor perde gibi eşyalarınızı ve kalorifer peteklerini de unutmayın.

Evinizde toz tutacak çok eşya var. Halılar ve perdeler tozu içine hapseden. Halılarınızı belli aralıklarla yıkamaya vermek, perdeleri 4-5 ayda bir yıkamak tozlardan arınmanızı sağlar. Evinizde büyük yapraklı bitkiler varsa onların da tozunu kuru bezle alabilirsiniz.