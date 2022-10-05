Seks oyuncağı ile hile yapan satranç oyuncusu Hans Niemann'ın foyası ortaya çıktı meğer...

ABD'li satranç oyuncusu Hans Niemann'ın seks oyuncağı ile hile skandalı tüm foyasını ortaya çıkardı. Hans Niemann'ın 19 yaşından beri tüm oyunlarda hile yaptığı ortaya çıktı. Hans Niemann, 31 yaşındaki Norveçli Dünya Şampiyonu Magnus Carlsen'i seks oyuncağı kullanarak yenmişti.

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ABD Kaliforniyalı genç satranç oyuncusu Hans Niemann, 4 Eylül'de Missouri'de Sinquefield Cup'ta 31 yaşındaki Norveçli Dünya Satranç Şampiyonu Magnus Carlsen'i mağlup ederek büyük bir şaşkınlığa neden olmuştu. Hans Niemann’ın bu sıradışı zaferinin hile ile geldiği ortaya çıkmıştı. 19 yaşındaki Hans Niemann’ın bir seks oyuncağı kullanarak hile yaptığı iddia edilmişti. ABD basını, oyuncuların hangi hamleleri oynayacakları konusunda dışarıdan tavsiye almak için kıyafetlerinin bir yerine gizlenmiş bir satranç motoruyla iletişim kurabildiklerini yazmış bunun için de ayakkabılarına yerleştirilmiş titreşim tabanlı düğmeleri kullanabileceklerini duyurmuştu.

Seks oyuncağı kullanmış

Hans Niemann'ın bir “prostat masaj aleti” veya seks fantezilerinde kullanılan “kablosuz anal boncuk” ile bir bilgisayara dokunduğuna dair iddialar vardı. 19 yaşındaki isim Chess.com'dan yasaklanmış ve hatta milyarder Elon Musk bile rektal olarak yerleştirilmiş bir cihazın kullanıldığına dair söylentileri destekleyen bir tweet atmıştı.

Hans Niemann'ın her zaferi yalan çıktı

Dünya Satranç Şampiyonu Magnus Carlsen’i yenerek uluslararası kamuoyunda sansasyon yaratan Hans Niemann'ın foyası ortaya çıktı. 19 yaşındaki Hans Niemann, kariyeri boyunca sadece iki kez hile yaptığını ve onu da 12 ve 16 yaşlarında yaptığını söylemişte. Meğer Hans Niemann, kariyeri boyunca yaptığı bütün oyunlarda hile yapmış. Satranç oyunları analiz platformu Chess.com, genç oyuncunun çok daha uzun süredir ve düzenli olarak hile yaptığını aktardı.

Wall Street Journal’ın ele geçirdiği raporda, Hans Niemann’ın 2020’ye kadar gelen süreçte 100’den fazla online maçta kurallara aykırı olarak destek aldığı tespit edildi. Farklı analitik ve verileri inceleyen platform, “Hans Niemann daha sonra bu kural ihlallerini kabul etti ve bir süre siteden uzaklaştırıldı” açıklamasına da yer verdi. 72 sayfalık raporda Hans Hans Niemann’ın oyununda çok ciddi farklılıklar ve ani değişimler olduğuna da dikkat çekildi.

Ne olmuştu?

Hans Niemann’ın Dünya Satranç şampiyonu Magnus Carlsen'e karşı oynanan maçı sürpriz bir şekilde kazanmıştı. Magnus Carlsen'in acemi oyuncuya kaybetmesi 53 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi ve Carlsen, 'hile var' diyerek 350.000 dolarlık nakit ödüllü turnuvadan hızla çekildi. İkili bu olayın ardından ilk kez yeniden karşı karşıya geldiğinde ise internet üzerinden satranç oynayacaklardı. Her iki oyuncu da Chess24'teki canlı yayın sırasında video bağlantısına katılırken, Norveçli dünya şampiyonu Carlsen siyah taşlarla ilk hamlesini yaptıktan sonra hemen maçtan çekildi ve kamerasını kapattı.

Magnus Carlsen ne demişti?

Dünya satranç şampiyonu Magnus Carlsen, internet üzerinden oynadıkları oyunu niye terk ettiğiyle ilgili “Lütfen sormayın. Bunu açıklayamam. İsteyen istediği yorumu yapmakta özgür.” açıklamasını yapmıştı. Hans Niemann’ın seks oyuncağıyla hile yaptığı iddiaları sorulduğunda ise Magnus Carlsen, “Gerçekten konuşmamayı tercih ederim. Konuşursam başım büyük derde girebilir. Bunu istemiyorum.” demişti.