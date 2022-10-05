Merve Taşkın'ın yarı çıplak göğüs pozu olay oldu! Tepkiler gecikmedi: "Ülke ne hale geldi usta"

Sosyal medya hesabından yaptığı cüretkar pozları, açıklamaları ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen fenomen Merve Taşkın yine çok konuşulacak bir paylaşıma daha imza attı. Her paylaşımı olay olan güzel isim sınırlarını bir kez daha zorlarken verdiği yarı çıplak göğüs pozu olay oldu. Bazı takipçileri Taşkın'a "Ülke ne hale geldi usta" diyerek tepki gösterdi.

Abone ol

Bekaret itirafıyla aylarca konuşulan fenomen Merve Taşkın, iddialı paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Magazin gündeminde sık sık adından söz ettiren güzel isim, sosyal medya hesabından yaptığı cüretkar pozlarına bir yenisini daha ekledi ve son dönemde Türk ünlülerin dahil olduğu Onlyfans'ta takipçi sayısını artırmak için sınırlarını zorladı.

Loris Karius ve Emre Mor'u ifşa etti

Daha önce spor dünyasında adı bir dönem Beşiktaş forması da giyen Karius ile anılan Taşkın, milli futbolcu Emre Mor'un mesajlarını da paylaşmıştı. Uzun süre gündemlerden düşmeyen fenomen isim daha sonra İnstagram adresi üzerinden takipçileriyle yaptığı soru cevap etkinliğinde bekaret sorusuyla tüm Türkiye'yi sarsmıştı.

'Artık bakire değilim' açıklaması olay olmuştu

Her paylaşımı olay olan Merve Taşkın'ın daha önce yaptığı "Artık bakire değilim" açıklaması sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüş ve bu açıklaması aylarca konuşulmuştu. 24 yaşındaki ünlü isim yaptığı paylaşımda "Artık bakire değilim, merakımdan yaptım. Bekaretimi bugün kaybettim." diyen Taşkın bir takipçisinin aynı konu hakkında "Bakireliğini gerçekten kaybettin mi" sorusuna "Bakireyim. Yani bilimsel olarak bakireyim. İlk ilişkimden sonra kadın doğum uzmanına gitmiştim ve esnek olduğumu ve bunun çok nadir olduğunu, normal doğum yapana kadar bakire kalacağımı söyledi. Ölene kadar bakireyim yani" ifadelerini kullanmıştı.

Aylık kazancını açıkladı

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla sık sık adından söz ettiren Taşkın, son olarak da kazandığı parayı açıklayarak magazin gündemine oturmuştu. Bir takipçisinin, "Aylık ne kadar kazanıyorsun çok merak ediyorum" sorusuna, ayda 200 bin lira kazandığını söyleyen Taşkın, "Bu bilgi günlük hayatında ne işe yarayacak" diye yazmıştı.

Merve Taşkın takipçi çekmek için sınırları zorladı

Cüretkar pozlarıyla gündeme gelen fenomen Merve Taşkın, son dönemde Türk ünlülerin dahil olduğu Onlyfans'ta takipçi sayısını arttırmak için sınırlarını bir kez daha zorladı. Daha önce yarı çıplak pozlarıyla sosyal medyayı sallayan güzel isim bu kez de bir göğsünü açtı, bir göğsünü kapadı. Takipçisi sayısını arttırmak için yarı çıplak göğüs pozunu paylaşan 24 yaşındaki fenomene takipçileri, "Üç kuruş için değer mi", "Ne kötü bir poz", "Ülke ne hale geldi usta", "Abi cidden şaşırdınız ya", "Cidden bu hayatta tek amacınız bu mu?" gibi yorumlarda bulunarak tepki gösterdi.

İşte Merve Taşkın'ın olay olan o pozu;