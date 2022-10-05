'Rockçı terörist' kılıktan kılığa girdi ama hain planını gerçekleştiremedi!

Terör örgütleri DEAŞ ve PKK'nın teröristleri güvenlik güçlerini atlatabilmek için yeni yöntemler geliştirdi. Polisi atlatmak için kılıktan kılığa giren teröristlerin görüntüleri dikkat çekti.

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İstanbul Terör ve İstihbarat Şubesi Ekiplerinden oluşan Risk Analiz Ekipleri DEAŞ VE PKK'ya katılmak üzere yurt dışından ülkemize gelen 6 bin 807 kişiyi tek tek tespit etti. Polisleri atlatmak için teröristlerin kılıktan kılığa girdiği ortaya çıktı. CNN Türk'ün haberine göre, Türkiye'nin son dönemde terörle mücadeledeki etkili mücadelesi DEAŞ ve PKK'nın Türkiye'de yeterli düzeyde insan kaynağı sağlamalarına engel oldu.

PKK ve DEAŞ insan kaynakları için yurt dışına yöneldi. Bunu fark eden İstanbul Emniyeti özel bir ekip kurdu. Risk analiz birimi yani inat ekipleri. Bu ekipler havalimanlarında yurt dışından gelen kişileri analiz ediyor, profil çalışması yapıyor. Terör örgütlerine katılım için gelip gelmediklerini tespit ediyor.

Terörist 'polis atlatma' kitabı yazdı

DEAŞ'lı terörist polisi nasıl atlayacağına dair bir kitap hazırlayıp bunu dağıtıyor. Tabii bu kitap emniyetin eline geçiyor. Polisi atlatmak için rockçı kılığında geliyorlar. Turist olarak görünmeye çalışıyorlar.

Havalimanlarında yüz tanıma sistemi

Yurt dışında Türkiye aleyhindeki terör faaliyetlerine katılan herkesin görüntüleri arşivleniyor. Arşivlenen görüntüler, yüz tanıma sistemine dahil ediliyor. Bu 'inad edilme', geri gönderilme için mahkeme kararına gerek olmadığı belirtildi.

Kulaklık planı tutmadı

Teröristlerin polisi atlatma yöntemlerinden birisi şöyle ifşa edildi: Terrist, önce daha örgüte yakın bir kıyafetle geliyor sınır dışı ediliyor, sonra farklı bir pasaportla bu kılığa giriyor. Kulaklık takıyor, rock müzik dinleyen bir turist havası veriyor. Polis ekipleri hemen devreye giriyor. Müzik çalarına bakıyorlar için boş. Müzik filan dinlediği yok.

DEAŞ'lı terörist Avrupalı gibi geldi

DEAŞ'lı terör örgütü üyesi bir kadın sanki Avrupalı gibi geliyor. Özel eğitimli ekipler bunları tespit ediyor. Önce bu kıyafetiyle geliyor olmuyor, daha sonra başka kıyafetiyle geliyor. Kılıktan kılığa giriyor. Gerçek yüzleri bu. Bu anlamda terörle mücadele çok etkili. Bizim havalimanlarımızda artık yüz tanıma profilleri var. Dünyanın neresinde olursa olsun suça karışmış kişiler tespit ediliyor.