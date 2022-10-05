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DEVA Partisi'nden istifa etti İYİ Parti'ye katıldı! Birol Aydemir'in rozetini Meral Akşener taktı

DEVA Partisi'nden istifa etti İYİ Parti'ye katıldı! Birol Aydemir'in rozetini Meral Akşener taktı

Millet İttifakı ortakları arasında transferler başladı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı iken istifa eden eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir, bugün İYİ Parti'ye katıldı. Aydemir'e rozetini Meral Akşener taktı.

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DEVA Partisi’nden istifa eden Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) eski başkanı Birol Aydemir İyi Parti’ye katıldı. Aydemir’in rozetini İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı. Aydemir, 5 Temmuz'da Akşener'in başdanışmanı olmuştu. 

Birol Aydemir, “Geldiğimiz noktada parti yönetimine ilişkin bazı uygulamaların partilerin anayasası olan tüzüğümüz çerçevesinde vücut bulan ilke ve değerlerimizle uyuşmadığını ve bu durumun parti yönetiminde dikkate değer bir rahatsızlığa yol açmadığını üzülerek müşahede ettim” diyerek Deva Partisi'nden istifa etmişti.

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