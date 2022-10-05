Bülent Ersoy'dan canlı yayında çarpıcı iddia! Ajda Pekkan'ı kızdıracak sözler: "Babam da giyse taş gibi olur"

Usta sanatçı Bülent Ersoy geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki konserini iptal ettiğini duyurmuş, bu karar sevenlerini bir hayli üzmüştü. Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınına bağlanan Diva yine çok konuşulacak açıklamalara imza atarken, Süperstar Ajda Pekkan hakkına ortaya çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Abone ol

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Diva lakaplı usta sanatçı Bülent Ersoy, 9 Ekim'de İstanbul Kuruçeşme'de hayranlarıyla buluşmak için gün sayıyordu. Yapımcı Polat Yağcı ile anlaşamayan şarkıcı konserini iptal etmek zorunda kalmış bu kararı sosyal medya hesabından duyurmuştu. Ersoy, Söylemezsem Olmaz canlı yayınına bağlanarak konserleri ile ilgili açıklamalarda bulunurken ünlü şarkıcı Ajda Pekkan hakkında bomba bir iddiada bulundu.

Konserini iptal etti

Kendine has üslubu ile yaptığı açıklamalarla, dobra kişiliği ve güçlü sesiyle Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Bület Ersoy, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sahne alacağı konserini iptal ettiğini duyurmuştu. Yapımcı Polat Yağcı ile anlaşamayan şarkıcı Bülent Ersoy'un İstanbul'da vereceği konserinin iptal olduğunu Osmanlıca kelimeler kullanarak duyurması olay olmuştu. Diva yaptığı açıklamada, "Pek muhterem takipçilerim ve saygıdeğer sanatsever velinimetin dinleyicilerim... 9 Ekim tarihindeki sayın Polat Yağcı beyefendinin emr-ü iradelerinde gerçekleşecek olan konserimi sayın Yağcı ile aramdaki gerçekleşen bazı olumsuz diskosyonlarımız gereği tek taraflı şahsım olarak icra-i faaliyet edecek olduğum bu konserimi iptal ettiğimi zaat-ı şahanelerinizle paylaşmayı lüzumlu gördüm" ifadelerini kullanmıştı.

Canlı yayında Ajda Pekkan'ı bombaladı

Geçtiğimiz akşam kuruçeşme'de konser veren Ajda Pekkan hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatmıştı. Sahnede 3 kostüm değiştirmesi dikkat çekerken 76 yaşındaki ünlü ismin ilerleyen yaşına rağmen cesur kıyafetler tercih etmesi sosyal medyada oldukça konuşulmuştu. 9 Ekim'de İstanbul Kuruçeşme'de hayranları ile buluşmak için gün sayan Diva Bülent Ersoy, yapımcı Polat Yağcı ile anlaşamayarak konserini iptal ettiğini duyurmuştu. Söylemezsem Olmaz'a bağlananan usta sanatçı canlı yayında Süperstar Ajda Pekkan'ı adeta bombaladı.

"İki tane ibici çorabı babam da giyse taş gibi olur"

Sunucu Seren Serengil'in Ajda Pekkan'ı övmesine dayanamayan Ersoy, "İki tane ibici çorabı babam da giyse taş gibi olur" diyerek tepki gösterdi. Bununla yetinmeyen Diva çok konuşalacak bir iddiayı da ortaya attı. Bülent Ersoy'un iddiasına göre Ajda Pekkan'ın Almanya'da biletleri satılmayınca 3 konseri de iptal oldu.

İşte Ajda Pekkan'ın o çok konuşulan sahne kostümleri;