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Öğrencilerin beklediği haber! MEB'den flaş LGS duyurusu 1465 oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Öğrencilerin beklediği haber! MEB'den flaş LGS duyurusu 1465 oldu

 Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik hazırlanan örnek soru kitapçığı yayımlandı. Ekim 2018'den itibaren 8. sınıf öğrencilerine sunulan örnek soru sayısı 1465'e ulaştı.Örnek sorular sınavın yapılacağı tarihe kadar yayımlanmaya devam edecek.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına yönelik gerçekleştirilecek merkezi sınava ilişkin ekim ayı örnek soruları öğrencilerin erişimine açıldı.

Soru dağılımı

Örnek soru kitapçığında, daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar soru, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

Böylece Ekim 2018'den itibaren 8. sınıf öğrencilerine sunulan örnek soru sayısı 1465'e ulaştı.

LSG'ye kadar devam edecek

8. sınıf öğrencilerine destek sağlamak amacıyla her ay hizmete sunulan örnek sorular, LGS kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı tarihe kadar yayımlanmaya devam edecek.

Örnek sorulara "meb.gov.tr" ve "odsgm.meb.gov.tr" internet sitelerinden erişilebiliyor.

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