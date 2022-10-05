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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Onur Şener'in ailesine taziye telefonu açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Onur Şener'in ailesine taziye telefonu açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da öldürülen müzisyen Onur Şener'in ailesine taziye telefonu açtı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öldürülen müzisyen Onur Şener'in ailesini telefonla aradı. Erdoğan, acılı aileye taziyelerini iletti.

Polis tutanağına yansıyan ifadelere göre, 2 Ekim'de Çayyolu semti Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gelen grup, o sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den şarkı istedi.

Cam parçalarıyla saldırdılar

Şener'in bu talebi reddetmesi üzerine gruptan 3 kişi müzisyenle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İlker K., Ali G., Semih S. ile birlikte eğlendikleri J.E. ve G.G. isimli iki kadın gözaltına alındı.

İlker K., Ali G., Semih S; savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından "kastan öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. İki kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Üçü de kamu çalışanı

Kamuda müfettiş olan İlker K. ve Ali G. ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde mühendis olan Semih S'nin görevine son verildiği bildirildi.

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