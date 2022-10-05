Koç burçları suçlu olabilir ikizler aman dikkat edin!! Günlük 12 burç yorumu..

Astroloji bize hayatımızla ilgili ipuçları verebilir. Rümeysa Ergüden 5 Ekim günü için burçları ele aldı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar ve dikkat etmeniz gereken zamanları anlattı.

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Astroloji, genel bir inanışa göre, burçlar aracılığıyla gelecekte nelerle karşılaşabileceğimiz hakkında ipuçları veriyor. Günlük, haftalık, aylık ve her yeni yılda yıllık olarak yayınlanan burç yorumlarını yeni gelişmeleri öğrenmek için okuyan birçok insan bulunuyor.

Koç burcunu neler bekliyor?

Geçmişten kalan bir suçluluk duygusu yaşayabilirsin. Pişman olduğun geçmiş eylemler hakkında sürekli olarak kendinizi suçlamak, muhtemelen yaşamak istediğiniz hayata ilerlemenize yardımcı olmuyor. O zamandan beri büyüdünüz, değiştiniz ve yol boyunca öğrendiğiniz dersler, geçmişteki kötü alışkanlıklarınızın veya talihsiz kararlarınızın hatalarını görmenize yardımcı olmalı. Bunu fark edin ve bugünü temiz bir sayfaymış gibi yaşayın.

Boğa burcu cesur olabilir

Geçmişteki korkular şu anda yeniden yüzeye çıkabilir. Bir zamanlar korktuğunuz bir şeyleri şu an aşmış olsanız da, bu korkular yine gün yüzüne çıkabilir. Bu korkuyla tekrar karşılaşmak şok edici olabilir, ancak kendinizi çelikleştirmeye ve cesur olmaya çalışın. Şu anda olduğunuz kişi hazır ve cesur olabilir.

Yengeç günlük burç yorumu

Yakın zamanda otorite problemleri yaşanabilir. Sorumlu kişilerle genellikle sorunlarınız olmasa bile, onlardan birinin haksız yere meydan okuduğunu hissettiğinizde durum farklı olabilir. Onaylanmamanız, özellikle çabalarınız eleştirilirse zarar verebilir. Tutumlarından dolayı cesaretiniz kırılmasın, ancak konuyu daha fazla büyütmemeye çalışın. Söylemek istediklerini söylemelerine izin vermek en iyisi olabilir.

İkizler burcu dışlanmış hissediyor

Bu dönemde biraz dışlanmış hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınız, kasıtlı veya kasıtsız olarak dışlandığınız bir şeye dahil olabilir; bu, bir sosyal gruba davet edilmediğiniz bir zamanın geçmiş anılarını gündeme getirebilir. Eski günlerdeki duygularınızı yaşamak yerine, geçmişte bırakmak için çabalayın. Bunun yerine, kendinizi eğlenceli bir şeyle şımartın. Sadece başkalarıyla birlikteyken mutlu olmakla sınırlı değilsiniz, kaybetmekten korkmanıza gerek yok.

Aslan burcu güvenmekte sorun yaşıyor

Kendinize veya başkalarına olan inancınız ile ilgili şeyler yaşayabilirsiniz. Geçmişten gelen bir tecrübeyle hayal kırıklığına uğradıysanız meslektaşınıza ne kadar güvenmek isterseniz isteyin bu zor olabilir. Şimdilik tek başınıza hareket etmek ve işleri kendi başınıza halletmek için elinizden gelenin en iyisini yapmak en iyisi olabilir. Sorumluluklarınızı devrederek veya bir sorunu başka birinin halletmesine izin vererek kolay yolu seçmek, muhtemelen kötü bir sonuç getirir.

Başak dikkatli olmalı

Takıntı ve bir şeye aşırı odaklanma şu anda bir sorun olabilir. İster bir kişi ister bir ilgi alanı olsun, zihniniz bir konuya takılabilir ve dikkatli olmazsanız bu durum potansiyel olarak diğer her şeyi bloke edebilir. Zamanın farkında olun, çünkü bir saplantı içinde kolayca kaybolabilir ve günün nasıl geçtiğine dikkat etmeyebilirsiniz. Diğer taahhütlere özenle bakılması gerekecek, yoksa tek yönlü zihniniz o gün için planlarınızı sabote etmeye son verebilir.

Terazileri fedakarlık bekliyor

Başkalarına karşı olan tavırlarınız sizi kötü etkileyebilir. Kendi planlarınız pahasına birine yardım etmeye çağrılabileceğiniz veya fazladan paranız olmadığında borç vermeniz istenebileceği için fedakârlık sizin için bir tema olabilir. Koşullarınız konusunda dürüst olun, herhangi bir şey yapamıyorsanız, farklı bir alanda mı yoksa başka bir günde mi yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağınızı onlara bildirin. Elinizden geleni yapın, sadece imkansızı vaat etmeyin.

Akrep burcu...

Olumlu bir rutindeki bir gecikmenin şimdi düzeltilmesi gerekebilir. Yakın zamana kadar iyi bir alışkanlığa başlamaya veya kötü bir alışkanlığı bırakmaya karar verecekseniz niyet eksilikliğinin olumsuz etkilerine dikkat edin. Zorlayıcı olsa da, hedeflediğiniz şeyleri yapmak için elinizden gelenin en iyisini yapın. İlk adımları atın ve ardından kendinize bir mola izni verin.

Yay burcunu neler bekliyor?

Biri size karşı davranışlarını değiştirmek üzere olabilir. Normalde sağduyulu ve iyi huylu olmasını beklediğiniz bir arkadaşınız, daha önce hiç görmediyseniz şok edici olabilecek stresli yönlerini size gösterebilir. Herhangi bir duygusal zorluğa rağmen, nereden geldiklerini ve neden böyle davrandıklarını öğrenmek için bir dakikanızı ayırmaya çalışın.

Oğlak burcu

Çocukluktan gelen duygusal aile anıları, uyarı vermeden geri dönebilir. Birisi, size haberi olmadan aile geçmişinizle ilgili bir şeyler hatırlatabilir. Potansiyel sorun hakkında hiçbir şey söylemeden geçiştirmek cazip gelse de, neden böyle hissettiğiniz hakkında konuşmak ikiniz için de şifa olabilir. Gerçeğinizi söylemekten korkmayın, bakış açınız önemlidir.

Kova burcunu neler bekliyor?

Bugün hayatınızın bir bölümünü kapatmak isteyebilirsiniz. İster gerçek ister manevi bir değişim olsun, evrenin büyümenize ve kendinizin geçmiş bir versiyonundan ilerlemenize yardım etmesine izin verebilirsiniz. Değişmekte tereddüt etmek anlaşılabilir, ancak olmak istediğiniz kişi olmak için genellikle kim olduğunuzu özgür bırakmanız gerekir. Geçmişinizin bir parçası olmasına izin verseniz bile, hayatınızdaki o zamanı hala onurlandırabilirsiniz.

Duygusal balık burcu...

Aile üyeleri şu anda beklemediğiniz değişiklikler yapıyor olabilir. Ailenizin değişime açık olmadığı düşünebilirsiniz. Ancak yapacakları bir duyuru tüm bu beklentilerinizi değiştirebilir. Onlardan durmalarını veya eylemlerini geri almalarını istemek iyi bir fikir gibi görünebilir ancak kendileri olmaları için size vermelerini istediğiniz aynı alanı vermelisiniz. Kendi seçimlerini yapmaları için onlara güvenin.