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Putin yasayı imzaladı! Rusya, Ukrayna'daki 4 bölgeyi resmen ilhak etti

Putin yasayı imzaladı! Rusya, Ukrayna'daki 4 bölgeyi resmen ilhak etti

RUSYA, Ukrayna'da işgal ettiği Herson, Zaporijya, Luhansk ve Donetsk bölgelerini resmen ilhak etti. Rusya Devlet Başkanı Putin, parlamentodan geçen yasayı imzaladı. Ayrıca Rusya anayasasında ülkedeki bölge sayısı ile ilgili değişiklik yapılacak.

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Rusya, Devlet Başkanı Putin'in nihai imzayı atmasının ardından Ukrayna'nın doğusundaki Herson, Zaporijya, Luhansk ve Donetsk bölgelerini resmen ilhak etmiş oldu.

Dün, Rusya Parlamentosu’nun üst meclisi olan Rusya Federasyon Konseyi, Ukrayna'nın dört bölgesinin Rus topraklarına katılmasına ilişkin anlaşmaları oy birliğiyle onayladı.

Rusya'nın alt meclisi Duma’nın tüm üyeleri de önceki gün Donetsk, Herson, Luhansk ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya dahil edilmesine ilişkin anlaşmalar lehinde oy kullanmıştı.

Anayasada değişiklik yapılacak

Bununla birlikte, Rus Parlamentosu’nun her iki meclisinin de ilhak anlaşmalarının onaylamasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bunları imzalamasıyla ilhak yasal hale gelmiş oldu. Ayrıca, Rus anayasasında, ülkenin bölge sayısınına ilişkin gerekli değişiklikler yapılacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen hafta, 23-27 Eylül tarihlerinde yapılan referandumların ardından Ukrayna'nın dört ayrılıkçı bölgesinin liderleri ile Donetsk, Herson, Luhansk ve Zaporijya’nın Rusya'ya katılımı konusunda anlaşmalar imzalamıştı.

Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülke kınadı

Öte yandan, eferandumlar uluslararası toplum tarafından kınanırken, başta ABD olmak üzere birçok Batılı ülke Rusya’nın ilhakını yasadışı olarak tanımladı. Moskova'nın hareketini "uluslararası hukukun yerleşik ilkelerinin ciddi bir ihlali" olarak nitelendiren Türkiye, "Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaphorizhia bölgelerini ilhak etme kararını reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

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