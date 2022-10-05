Ne bypass ne anjiyo! Kalp krizi sonrası en iyi tedavi belli oldu: Aşk...

ABD'de yapılan bir araştırma, aşık olduğunuzda vücudumuz tarafından üretilen oksitosin hormonunun kalpteki hasarlı hücreleri onardığını ortaya çıkardı. Özellikle kalp krizi sonrası oluşan bu hasarlar, mutlu hissettiğimizde üretilen hormon sayesinde hızlı bir şekilde iyileşiyor.

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Kucaklaştığımızda, aşık olduğumuzda, sevdiklerimizle bir araya geldiğimizde mutlu oluruz. Bu esnada vücut oksitosin isimli bir hormon sergiler. Yapılan bir araştırmada bu hormonun, kalbin dış tabakasındaki kök hücreleri uyardığını ve bu hücrelerin göç ederek kardiyomiyositlere (kalp kası hücreleri) dönüştüğünü ortaya çıkardı.

Aşk hormonu

Bulgular şimdiye kadar sadece bir laboratuarda zebra balığı ve insan hücrelerinde ortaya çıktı. Fakat bir gün “aşk hormonu”nun bir tedavi geliştirmek için kullanılabileceği hayal ediliyor.



Potansiyel tedavilerin önü açılıyor

Araştırmaya katılanlar, kalp krizinden sonraki üç gün içinde oksitosin düzeylerinin beyinde 20 kata kadar arttığını tespit etti. Bunun yanında hormonun daha sonra doğrudan kalp onarma sürecine dahil olduğu da ortaya çıktı.

Yeni tedavilere ışık tutacak

Frontiers in Cell and Developmental Biology dergisinde yayımlanan araştırmanın başındaki isim Dr. Aitor Aguirre konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: