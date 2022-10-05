Bebeğine yapılan yorum Fulya Zenginer'i çıldırttı! 'Eğitimsizlik, empatisizlik...'

Küçük Kadınlar dizisinde canlandırdığı Yeliz karakteriyle üne kavuşan Fulya Zenginer de sosyal medya kullanıcılarından gelen acımasız yorumların hedefi oldu. Çocuğu için gelen yorumlara tepki gösteren Zenginer, "Eğitimsizliğin verdiği cesaretle birleşen empatisizlik olsa gerek bu." ifadelerini kullandı.

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Benim İçin Üzülme, Küçük Kadınlar, Seni Kimler Aldı gibi yapımlarda izleyiciyle buluşan genç oyuncu Fulya Zenginer, 2018 yılında hayatını grafik tasarımcı Küntay Tarık Evren ile birleştirmişti. Bu evlilikten Milan isminde bir oğlu olan Zenginer, ilk kez annelik duygusunu tattı. Vaktinin tamamını oğluna ayıran genç oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla beğeni topluyor. Oğluyla keyifli anlarını da sık sık yayınlayan ünlü isim, bir takipçisinin oğlunun kilosuyla ilgili yorumuna kızdı.

"Milantesi... her gün Milan günü"

Sosyal medyada epey aktif olan Fulya Zenginer, geçtiğimiz haftalarda; oğlunun omzunda uyurken çekilen fotoğrafını yayınlamıştı. Zenginer, gönderisine; "Milantesi... Haftanın 'Milan' günü. Gerçi benim için her gün Milan günü..." ifadelerini not düşmüştü. Takipçileri Fulya Zenginer'in gönderisine, "Çok tatlı" ve "Pili bitmiş sanırım" şeklinde yorumlarda bulunmuştu.

"Eğitimsizliğin verdiği cesaretle birleşen empatisizlik"

Ünlü oyuncu, başka bir takipçisinin "Bu çocuk sanki hiç büyümüyor, zayıf. Neden acaba?" şeklindeki sözlerine; "Eğitimsizliğin verdiği cesaretle birleşen empatisizlik olsa gerek bu. Nerede görsem tanırım. Allah kolaylık versin. Bu kafada yaşamak zor." diyerek yanıt verdi.

Ardından bu diyaloğu Instagram hesabını hikayeler bölümünden de paylaşan Zenginer, ilk yorumunu sildiğini söyledi ve bu tarz yorumlar yapan insanlara sitem etti. Oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Annelere bulaşmayın"

"Düşünmeden yazıp mama veren anneleri kırdığım için cevabı bu şekilde değiştirdim. Lütfen çocuklarımızın kilolarıyla uğraşmayın. Bizler her gün 'acaba sütüm yetiyor mu?, Bebeğim iyi mi? Öyle mi böyle mi?' diyoruz zaten. Bir bebek büyütme çabası yeterince zorlayıcıyken üzerine bir de böyle cahilce yaklaşımlardan beziyoruz. Kimsenin çocuğuna 'Sütün yetmiyor mama mı versen?', 'Çocuğun zayıf' bilmem ne demeyin."

Fulya Zenginer kimdir?

21 Temmuz 1989 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Fulya Zenginer, ilk ve orta okulu Zeytinburnu Nuri Paşa İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimini Bakırköy Lisesi'nde tamamladı. Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde okudu.

İlk rolünü Star TV'nin 2006 yapımı İki Aile dizisinde oynadı. Kanal D'de Küçük Kadınlar dizisinde Yeliz'i canlandırdı. Daha sonra Tövbeler Tövbesi'nde Fidan'ı canlandırdı.

Cine5'te yayımlanan Dizi Magazin'de konuk sunuculuk yaptı. Ayrıca 2009 yılında bir içecek ve GSM firmasının reklamında oynadı. Benim İçin Üzülme dizisinde Buke karakterini canlandırdı.

Fulya Zenginer, 2019 yılında Kuntay Tarık Evren ile dünya evine girmişti.