Koronavirüs bir hastalığa daha neden oldu! Uzak durun Madde bağımlılığı, anksiyete, yoksunluk sendromu...

Hastalığa yakalananlar, kimi zaman enfeksiyonu atlattıktan sonra bile kalıcı hasar bıraktığından yakınıyor. Özellikle zatürreyle birlikte yaşanan enfeksiyonlarda iyileşme süresinin uzadığı gözleniyor. Akciğerin yanı sıra, böbrek, kalp, karaciğer veya beyin gibi diğer birçok organda ortaya çıkabiliyor. Bunun gibi fiziksel hastalıkların yanı sıra, duygusal anlamda da bize zarar veriyor.

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Koronavirüs, fizyolojik etkilere ek olarak insanlarda psikolojik etkiler de oluşuyor. Virüsün yayılma hızını düşürmek için tavsiye edilen yollar ve alınan ulusal-uluslararası önlemler günlük hayatımızı tamamıyla değiştirmiş oldu. Herkesin evine kapanmak zorunda kaldığı bu yeni koşullara uyum sağlayabilmek ve bu süreci sorunsuz bir şekilde atlatmak zor olabilir. Koronavirüsün psikolojik etkileri hem yetişkinlerde hem de çocuklarda görülebilir.

Yoksunluk sendromuna neden oldu

Prof. Dr. Dilci, koronanın yoksunluk sendromuna neden olduğunu ve dürtüsel bozukluk şeklinde kendini gösterdiği söylüyor.

''Dijital aletlerin kullanımına bağlı olarak yoksunluk sendromunun yüzde 30'luk oranda bir artış gösterdiği, yani insanların artık bağımlı olmaktan ziyade dijital nesnelere bağlı olarak yaşadıklarını görüyoruz. Diğer bir söylemle bu dijital nesneler ve dijital mecralar artık hayatımızın bir parçası ve normal kişisel bir özel organımız, uzvumuz gibi algılanmaktadır. Bunların herhangi bir şekilde olmamasından, eksikliğinden kaynaklı hırçınlıklar, depresif tutumlar, agresiflikler ve memnuniyetsizlik eşliğinde nörokimyasal bir bozukluğa doğru evrilmektedir. Bu sonuçta yoksunluğun getirmiş olduğu ve o şeyin olmamasından kaynaklı bir sıkıntı olup şu anda toplumda en çok koronavirüs döneminde görülen sorunlardan bir tanesidir. Bu durum, koronavirüs dönemine göre yüzde 130'luk artışla yoksunluk sendromunda 1'inci sırada çıkarken, bu bozukluğu hemen takiben yüzde 70'lik bir artışla dijital nesneler kullanımına bağlı olarak dürtüsel bozukluklar karşımıza çıkıyor" dedi.

Kronik stres bozukluğunu işaret ediyor

Prof. Dr. Dilci dijital bağımlılığın en çok yoksunluk sendromuna neden olduğunu söyledi. İnsanların artık düşünce üretememesi, kendini rahat ifade edememesi ve bunlara bağlı ortaya çıkan hırçınlık, sabırsızlık, dürtüsel bozukluğa neden oluyor. Prof. Dr. Dilci madde bağımlılığı hakkında uyardı:

''Dijital bağımlılıkta hormonların her defasında bir üst seviye düzeyinde beklentinin olması, bunun sonucunun madde bağımlılığına evrilmeyi hızlandıracağı kanaatindeyim. Bizim dijitanalizin boyutları arasında dürtüsel bozukluk var. Her ikisinde de yoksunluk sendromunun birbirine entegre olan kavramlar ve akraba olan kavramlardır. Her ikisi de bireyde ciddi anlamda kronik stres bozukluğu şeklinde yansımaya neden oluyor. Yani istenilen nesnelerin ya da içeriklerin temas alışkanlıklarından yeterince gerçekleşmemesi ya da her defasında bir seviye beklentisi kişide bir kaygı, anksiyete bozukluğu ve stres bozukluğuna dönüşmektedir. Bu stres bozukluğu da öfke, hırçınlaşma, saldırı, agresif söylemler şeklinde karşımıza çıkmaktadır ve iletişimi sabote etmektedir."