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Hull City'nin yeni teknik direktörü belli oldu! Portekiz basını iddia etti

Hull City'nin yeni teknik direktörü belli oldu! Portekiz basını iddia etti

Hull City'de teknik direktörlük koltuğuna Türkiye'den Sergen Yalçın'ın aday olduğu öne sürülmüştü. Portekiz basınında yer alan iddiaya göre Acun Ilıcalı'nın takımının yeni teknik direktörü Pedro Martins oldu.

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Portekiz gazetesi Record, Shota Arveladze'nin yerine Teknik Direktör arayışlarını sürdüren Hull City'nin Portekizli teknik adam Pedro Martins'de karar kıldığını iddia etti.

Acun Ilıcalı'nın şartlarını kabul etti

Olympiakos'tan ayrıldığından bu yana serbest durumda olan 52 yaşındaki Portekizli teknik direktör Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın şartlarını kabul etti.

Yurt dışı kariyerine İngiltere'de devam etmek isteyen Pedro Martins'in son görüşmeleri yaptıktan sonra Ada ekibine imza atması bekleniyor.

Hull City'de 5 aday daha var

İngiliz basınında daha önce yer alan iddialara göre, Acun Ilıcalı'nın görüştüğü diğer adaylar; Carlos Carvahal, Robbie Keane, Carlos Corberan, Avram Grant ve Sergen Yalçın...

Pedro Martins'in teknik direktörlük kariyeri:

Olimpiakos - 18/19 - 22/23
Vit. Guimarães - 16/17 - 17/18
Rio Ave FC - 13/14 - 15/16
Marítimo - 10/11 - 13/14
Marítimo B - 09/10 - 10/11
Espinho - 09/10 - 09/10
Lus. Lourosa - 07/08 - 08/09
União Lamas - 06/07 - 06/07
Belenenses (Yardımcı antrenör) - 05/06 - 05/06

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