Eser Yenenler imaj değiştirdi, evde kimse tanıyamadı! Berfu Yenenler'in paylaştığı video kırdı geçirdi!

Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi Prestij Meselesi'nin çekimleri başladı. 3 Şubat'ta vizyona girecek filmde ‘Şinasi’ karakterine hayat verecek Eser Yenenler imaj değişikliğine gitti. Setten eve dönen ünlü oyuncuyu yeni imajıyla gören eşi Berfu Yenenler ve çocukları tanımakta güçlük çekti. O anları kayıt altına alan güzel isim, oğlu Kuzey ve Eser Yenenler ile çektiği videoyla izleyenleri kahkahaya boğdu.

Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi Prestij Meselesi izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. Film vizyona girmeden konusu ve zengin oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış durumda. Daha önce filmde Mahsun Kırmızıgül'ün gençliğini canlandıracak olan oğlu Mahmut Kırmızıgül'ün kilo vererek imaj değiştirmesi olay olmuştu. Bu kez de filmde 'Şinasi' karakterine hayat verecek olan oyuncu Eser Yenenler'in yeni tarzı sosyal medyaya damga vurdu.

Berfu Yenenler ve çocuklar tanıyamadı

3 Şubat'ta izleyici ile buluşacak olan Prestij Meselesi filminin çekimleri başladı. Zengin oyuncu kadrosu ve konusu ile tüm dikkatleri üzerine çeken filmin oyuncuları tek tek gündeme gelmeye devam ediyor. Filmde Şinasi karakterini canlandıracak olan Eser Yenenler tarz değişikliğine gitti. Yeni imajı sosyal medyaya damga Yenenler'i eşi Berfu Yenenler ve çocukları tanıyamadı.

Çektiği video kahkaha attırdı

Eğlenceli içeriklerle Instagram'da hatrı sayılır bir kitleye ulaşan Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını. Setten eve dönen eşi Eser Yenenler ve oğlu Kuzey ile birlikte bir video çeken güzel isim, tarz değişikliğine giden ve bıyık bırakan Eser Yenenler'e benzeyen bıyıklı kişilerin resimlerini oğluna gösterdi. Her gördüğü bıyıklı adama 'baba' diyen Kuzey'in sevimli halleri ve Eser Yenenler'in verdiği tepkiler izleyenlere kahkaka attırdı. Binlerce beğeni alan videonun altında ünlü ismin takipçileri; "Her bıyıklıya da baba demezsin be yavrum", "Çok güldüm", "Babası da herkese benziyor, çocuk ne yapsın", "İyi ki sonuncusunu tanıdı" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Berfu Yenenler'in kahkaha attıran o videosu;

Meme videosu sosyal medyayı sallamıştı

1.7 milyon takipçisi bulanan Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla adından sıklıkla söz ettiren Berfu Yenenler, takipçilerinden gelen yorumları ifşa ederek, çektiği video ile sosyal medyayı sallamıştı. Siyah elbisesi ile çekildiği pozu paylaşan Yenenler, takipçilerinden gelen "Kocanın memesi senden daha büyük", "Hiç memen yok", Çocukları eser emzirmiş", "Kız senin de memen yokmuş" yorumlarına geçtiğimiz günlerde dayanamayıp, "Sosyal medyanın hayatımızdaki etkileri" adı verdiği bir videoda göğüslerine yastık koyarak tepki göstermişti. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım adeta viral olmuştu.

İşte Berfu Yenenler'in 'meme' yorumlarına tepki verdiği o video;