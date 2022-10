Bu şirketlere kapak atanın hayatı kurtuluyor! İşte o liste

Eğitimini tamamlayan herkes, güzel bir iş kurmak, veya sağlam bir şirkette işe girmek için sabırsızlanıyor. Ancak zar zor girilebilen şirketler de çoğu zaman beklenildiği gibi ücret vermiyor veya iş yükü oldukça fazla olabiliyor. İşte dünya üzerinde çalışmak için girebileceğiniz 100 şirket ismi...

Abone ol

İş dünyası dergisi Fortune, Dünya üzerinde çalışılabilecek en iyi 100 şirketin listesini açıkladı. Son 25 yılı analiz eden derginin listesinde, geçen yılın ilk sırasındaki şirket yine yerini kimseye kaptırmadı.

Hem rahat hem dolgun maaş

İşte işe girdiğiniz anda hem rahat bir iş hayatı yaşamanızı sağlayan, hem de sizi tatmin edecek bir ödeme yapacak olan en iyi 100 şirket...

FedEx son sıradan listeye girdi

100 FedEx

99 Dow

98 CarMax

97 CrowdStrike Holdings

96 T-Mobile US

95 Nugget Market

94 Zillow Group

93 DHL Express U.S.

92 Publix Super Markets

91 Atlantic Health System

90 Wellstar Health System

89 Farmers Insurance

88 Cox Enterprises

87 Scripps Health

86 W.W. Grainger

85 JM Family Enterprises

84 Mutual of Omaha

83 ServiceNow

82 OhioHealth

81 Panda Restaurant Group

80 Experian

79 Baptist Health South Florida

78 Genentech

77 Allianz Life Insurance Co. of North America

76 Navy Federal Credit Union

75 Northwell Health

74 Hilcorp Energy

73 Citrix Systems

72 AbbVie

71 World Wide Technology

70 Hyatt Hotels

69 Stryker

68 Tanium

67 Crowe

66 Blue Shield of California

65 Splunk

64 Southern Ohio Medical Center

63 PricewaterhouseCoopers

62 Jamf

61 Bell Bank

60 Ryan LLC

59 Horizon Therapeutics

58 The Cheesecake Factory

57 Anthem

56 Vizient

55 Bain & Co.

54 SAP America

53 Altar'd State

52 EY

51 Progressive

İlk 50

50 First American Financial

49 Credit Acceptance

48 Box

47 Atlassian

46 Keysight Technologies

45 Slalom

44 Kimpton Hotels & Restaurants

43 PulteGroup

42 West Monroe Partners

41 KPMG

40 RSM US

39 Modern Technology Solutions

38 Cadence Design Systems

37 Texas Health Resources

36 Perkins Coie

35 Edward Jones

34 Red Hat

33 Sheetz

32 Adobe

31 HubSpot

30 Plante Moran

29 Bank of America

28 Pinnacle Financial Partners

27 Baird

26 Camden Property Trust

25 Synchrony Financial

24 Deloitte

23 Marriott International

22 Kimley-Horn and Associates

21 Nationwide

20 Workiva

19 Hewlett Packard Enterprise

18New American Funding

17 Alston & Bird

16 Comcast

15 Protiviti

14 Veterans United Home Loans

13 Orrick

12 Target

11 Intuit

10 Capital One Financial

9 David Weekley Homes

8 American Express

7 Rocket Companies

6 Accenture

5 Nvidia

4 Salesforce

3 Wegmans Food Markets

2 Hilton

1 Cisco Systems