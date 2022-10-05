CHP "Anayasayı değiştirmeyiz" dedi Erdoğan tepki gösterdi: Olacağı buydu dürüst değiller

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, CHP'nin başörtü yasa teklifine "Gelin bunu anayasa değişikliğiyle çözelim" karşlığı verdi. CHP, Anayasa değişikliği teklifine 'hayır" dedi. Erdoğan'dan CHP'nin 'hayır'ına cevap gecikmedi: Olacağı buydu.

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CHP'nin başörtü için Meclis'e yasa önerisi sunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü grup konuşmasında "Başörtüsünü Anayasa ile çözelim. Meseleyi anayasa düzeyine taşıdığımızda daha kalıcı daha sağlam iş çıkmış olacak" resti çekti.

CHP: Anayasa değiştirecek halimiz yok

Erdoğan'ın teklifine CHP, Grup Başkanvekili Özgür Özel aracılığıyla cevap verdi ve "Her gün anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok. Yeni Anayasa, yeni Meclisin işi olacak!" diyerek Erdoğan'a "hayır" dedi.

Erdoğan: Dürüst değil bunlar

Bunun üzerine Erdoğan, grup toplantısı sonrası anayasa teklifiyle ilgili soruları yanıtladı. Teklife CHP'den gelen 'hayır' yanıtını değerlendiren Erdoğan, "Olacağı buydu, dürüst değil bunlar" ifadelerini kullandı.