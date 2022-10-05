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Erdoğan'ın başörtüsü için anayasa teklifine CHP'den jet yanıt geldi

Erdoğan'ın başörtüsü için anayasa teklifine CHP'den jet yanıt geldi

Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü konusunda kanun teklifi önerisine Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorunu anayasal düzeyde çözmeye çağırdı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Erdoğan'ın davetine olumsuz yanıt verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsünü güvenceye alacak kanun teklifi hazırladıklarını açıklaması gündeme oturdu.

Kılıçdaroğlu'nun sürpriz çıkışına AK Parti'den karşı hamle gecikmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında başörtüsü konusunda, "Gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım." dedi.

Erdoğan'ın bir anlamda rest çektiği CHP'den yanıt CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi.

Özel, Erdoğan'ın konuşmasından hemen sonra Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"Anayasa değiştirecek halimiz yok"

Özel, "Meclis'e sunduğumuz kanun teklifimiz AKP'de rahatsızlık yarattı. Desteklememek için Anayasa değişikliği önerip başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar. Her gün anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok. Yeni Anayasa, yeni Meclisin işi olacak!" ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Olacağı buydu

Grup toplantısı sonrası Erdoğan'a CHP'li Özgür Özel'in "Her gün anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok" açıklaması soruldu. "Olacağı buydu, dürüst deği bunlar" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yasal düzenlemeyle kendilerine göre istedikleri gibi... Bu iş için yasal düzenlemeye gerek yok. Zaten yasal teminat altında. Dürüstsen anaysal teminat altına alalım. Ülkenin tüm kurumlarında her şeyinde en geniş anlamda yer alacak şekilde bu teklifimizi Meclis'e getireceğiz. Biz getirdikten sonra desteklemeyecekler.  Ne kadar samimi olduğu ortaya çıkacak."

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