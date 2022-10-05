Etsiz çiğ köfte tarifi bu püf noktalarını atlamayın lezzetine doyulmaz!

Türk mutfağının en meşhur lezzetlerinden çiğ köfteyi evde denemek isteyenler pratik bir tarif arayışında oluyor. Lezzeti damağınızda dağılacak enfes bir etsiz çiğ köfte tarifini sizler için hazırladık. Yemek tariflerinizin baş köşesinde olacak çiğ köfte tarifimize bayılacaksınız. İşte etsiz çiğ köfte yapımı...

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Güneydoğu bölgemize ait bu lezzet, her köşe başında açılan çiğ köfteciler sayesinde tüm illerde popülaritesi iyice artan bir besine dönüştü. Aslı etli olan bu lezzet etsiz de tercih edilebiliyor. Çiğ köfteyi dışardan satın alabileceğimiz birçok ünlü marka var fakat evde yapacağınız çiğ köftenin tadı da bir başka olur. Peki, evde çiğ köfte nasıl yapılır? İşte, etsiz çiğ köfte tarifi...

Etsiz çiğ köfte için malzemeler:

500 gram ince bulgur

2 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı domates salçası

4 yemek kaşığı biber salçası

3 yemek kaşığı sıvı yağ

3 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı pul biber

2 tatlı kaşığı toz biber

Yarım yemek kaşığı acı isot

1 demet maydanoz

Etsiz çiğ köfte nasıl yapılır?

Bulgur ve domates salçasını tepsiye alıp iyice yoğurun.

Yumuşadıktan sonra damla damla su ilave ederek yoğurmaya devam edin.

Bulgurların rengi salça gibi kırmızıya döndüğü noktada karışıma tuz, pul biber, sıvı yağ, isot ve biber salçasını ekleyip karıştırarak yeniden yoğurmaya başlayın.

İhtiyaç olursa biraz daha su ilave edin.

Bulgur iyice yumuşayınca içine incecik kıydığınız soğan ve maydanozları ekleyip soğanlar bulgurun içinde kaybolana kadar yoğurmayı sürdürün.

Küçük parçalar koparıp elinizle sıkarak köfte şekline getirin.

Etsiz çiğ köfteniz hazır. Afiyet olsun…

Etsiz çiğ köfte yapımının püf noktaları

Çiğ köftenin temeli bulgurdur. Bulgurun az miktarda suyla yoğurulması çiğ köftenin temelini oluşturur. Burada “az miktarda” ifadesinin altını çizmemiz gerekiyor zira köfte yaparken bulgura çok fazla su eklemek doğru değil.

Fazla su kullanılırsa bulgurlar şişiyor ve köftenin ne kıvamı ne de lezzeti doğru oluyor. Yaz aylarında köfte yapacağınız zaman ise su yerine temiz su kullanarak elde ettiğiniz buz küplerini kullanabilirsiniz.

Çiğ köftenin bir diğer önemli detayı da soğandır. Çiğ köftede kullanılan soğanın çok ince olması gerekir ancak rendelenmiş ya da robotta çekilmiş soğan kullanmak da doğru olmaz. Çünkü rende ve robot soğanın suyunu çıkarır ve köftenin tadını bozar. Bu nedenle çiğ köftenin soğanını bıçakla, doğrayabildiğiniz kadar ince doğramalısınız.

Son olarak tabanı tırtıklı çiğ köfte tepsisi kullanmayı ihmal etmeyin. Bu tırtıklar köftenin harcının macun kıvamına gelmesinde işinizi kolaylaştırır.