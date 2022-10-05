Dudak dudağa ifşaları olay olmuştu! Mehmet Dinçerler'den herkesi şaşırtan Kerimcan Durmaz hamlesi!

30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler geçtiğimiz 30 Eylül'de Beykoz Adalet Sarayı'nda tek celsede boşandı. Daha önce fenomen Kerimcan Durmaz ile dudak dudağa görüntüleri ifşalanan Mehmet Dinçerler'in tüm sosyal medya hesaplarını kapatması olay olmuştu. Hadise'den boşanan ünlü iş adamının Kerimcan Durmaz hamlesi ise herkesi şaşırttı.

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Ünlü şarkıcı Hadise, Kaan Yıldırım'la bir buçuk yıllık ilişkisini bitirdikten sonra Türkiye'nin ünlü iş insanlarından biri olan Mehmet Dinçerler'e gönlünü kaptırmış ve nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinin 5.ayında boşanma kararı alan çift geçtiğimiz 30 Eylül'de Beykoz Adalet Sarayı'nda görülen duruşmada tek celsede boşanmıştı. Mehmet Dinçerler daha önce Kerimcan Durmaz ile bir gece klübündeki samimi görüntülerinin ifşalanmasının ardından ünlü fenomeni Instagram hesabından takipten çıktığı iddia edilmişti. Hadise'den boşandıktan sonra ise iş adamının Kerimcan Durmaz hamlesi ise herkesi çok şaşırttı.

Mehmet Dinçerler ile Kerimcan Durmaz dudak dudağa

Mehmet Dinçerler'in geçtiğimiz ay ünlü fenomen Kerimcan Durmaz'la olan bir gece klübünde dudak dudağa pozlarının ifşalanması magazin gündemine bomba gibi düşmüş ve yer yerinden oynamıştı. Birçok iddiaların ortaya atıldığı olayda Mehmet Dinçerler, Kerimcan Durmaz'ı Instagram hesabından takip etmeyi bıraktığı iddia edilmişti.

İşte Dinçerler ve Durmaz'ın öpüştüğü iddia edilen o fotoğraflar;

Mehmet Dinçler, Kerimcan Durmaz'ı takip etmeye başladı

Aylardır magazin gündeminden düşmeyen Mehmet Dinçerler ile ünlü şarkıcı Hadise ilgili ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmemeye devam ediyor. Evli kaldığı süre boyunca Hadise'ye psikolojik baskı yaptığı, evlenince hediye ettiği 3 milyon TL'lik yüzüğü boşanırken geri istediği ve ayrılık kararı sonrası evi terk ederken yanında gördüğü değerli eşyalarının götürdüğü idda edilen ünlü iş adamı Mehmet Dinçerler gündeme gelmeye devam ediyor. Kerimcan Durmaz ile dudak dudağa görüntülerinin ifşalanmasının ardından ünlü fenomeni takipten çıkan Dinçerler, Hadise'den boşandıktan sonra Instagram hesabından yine Kerimcan'ı takip etmeye başladı.

Değerli gördüğü eşyaları kaçırdı iddiası

Mehmet Dinçerler, Hadise aşkı ortaya çıktığı ilk andan itibaren magazin gündeme bomba gibi düşerken, çiftin aldıkları boşanma kararlarının ardından yaptıkları açıklamalar, ortaya atılan iddialar hala konuşulmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz günlerde evliliğini sonlandıran Mehmet Dinçerler ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Ünlü iş adamı Hadise ile yaşadıkları evden ayrılırken değerli gördüğü eşyaları kaçırdığı yönünde. 2. Sayfa'nın haberine göre; Dinçerler, Hadise ile ayrılma kararı aldıktan sonra evdeki değerli gördüğü gümüş tepsiyi ve robot süpürgeyi aldı.