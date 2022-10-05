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Kamu çalışanlarını ilgilendiren haber! Yemek ücretlerine zam geldi! 17 TL'den 55 TL'ye çıkartıldı

Kamu çalışanlarını ilgilendiren haber! Yemek ücretlerine zam geldi! 17 TL'den 55 TL'ye çıkartıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan arasında imzalanan Kamu Toplu Sözleşmesi Ek Protokolü ile kamu kurumlarında çalışan işçilerin günlük yemek ücreti net 55 TL’ye çıkartıldı.

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Kamuda çalışan işçilerin 2021 yılında imzalanan ve 2 yılı kapsayan toplu iş sözleşmesinde değişiklik yapıldı.

Kamu kurumlarında çalışan sürekli işçilerin yemek parası yükseltildi.

Halen kurumlara göre değişen tutarlarda 17 lira 20 kuruş ve 20 lira 60 kuruş olarak ödenen günlük yemek ücreti, 10 Ekim 2022 tarihinden geçerli olmak üzere net 55 lira oldu.

Karar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın da katıldığı toplantıda alındı.

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