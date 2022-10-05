Ian kasırgası Ahu Tuğba'yı da vurdu evi arabası sular altında kaldı durum çok fena!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletini vuran Ian kasırgası, şiddetli yağış ve sele neden oldu. ABD'de yaşayan sanatçı Ahu Tuğba ve kızı Anjelik Calvin de Ian kasırgasının verdiği zarardan etkilendi. Tuğba ve kızının evleri sular altında kaldı. Ünlü sanatçı, "Allah kimseyi kimseye muhtaç etmesin. Şimdi ne yapacağız hiç bilmiyorum!" ifadeleriyle durumu özetledi.

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ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan Ian kasırgası nedeniyle birçok ev ve iş yeri zarar görürken 100'e yakın insan da yaşamından oldu. Florida'da yaşayan Yeşilçam'ın ünlü aktrislerinden Ahu Tuğba ve kızı Anjelik Calvin'in evi de sulara teslim oldu. Polis olan kızıyla bir süredir Miami'deki evlerinde gözlerden uzak bir yaşam süren Ahu Tuğba zor günlerden geçiyor.

"Çok kötüyüm. Allah kimseyi muhtaç etmesin"

Korkunç anlar yaşayan ünlü oyuncu ve kızı evlerini terk etti. Ahu Tuğba açıklamasında, "Çok kötüyüm. Moralim sıfır. Allah kimseyi kimseye muhtaç etmesin. Şimdi ne yapacağız hiç bilmiyorum!" dedi.

Bababanneye gittiler

Kasırganın en şiddetli olduğu anda ikinci kata çıkıp canlarını kurtaran Ahu Tuğba ile Anjelik Calvin, daha sonra çaresizce evlerini terk etti. Anne-kız akrabalarına sığındı.

Arabaları da tıpkı evleri gibi suların altına gömülen anne-kız, çareyi ülkenin daha güneyinde yaşayan Anjelik'in babaannesine gitmekte buldu.

En maliyetli ikinci kasırga

Ian Kasırgası’nın neden olduğu hasarın Florida tarihindeki en büyük kasırga kaynaklı kayıp olacağı belirtilirken, Ian’ın ABD tarihinde sigorta sektörünü vuran ikinci en maliyetli kasırga olacağı öngörülüyor.

Ahu Tuğba kimdir?

Ahu Tuğba ya da gerçek adıyla Tuğba Çetin 13 Ağustos 1955 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ahu Tuğba, İstanbul Yeşilköy'de varlıklı bir ailenin tek çocuğu olarak dünyaya geldi. İstanbul Amerikan Kız Lisesi, Robert Lisesi'nin kızlar bölümünden mezun oldu.

Yönetmen Metin Erksan'ın Beyoğlu'nda gezerken görüp film çekme teklifi ile sinema hayatı başladı. Henüz ortaokuldayken sinema dünyasına girdi. Kanada'da Concordia Üniversitesi'nin İngiliz Dili bölümündeki öğrenimini yarım bıraktı.

1970'lerin sonlarından itibaren Türk sinema dünyasında tanınmaya başladı. 1980'lerin başlarında üne kavuştu ve 80'li yıllarda Türk sinemasının seks sembollerinden biri oldu. Genellikle hayat kadını, uyuşturucu bağımlısı fakat kalbi temiz karakterleri canlandırmıştır. Erkekçe dergisine pozlar vermiştir. Gazino sanatçısı olarak çeşitli gösteriler yaptı. 1987 yılında müzik albümü yaptı.

Ahu Tuğba hayatı boyunca toplam 10 kez evlilik yapmıştır. İkinci evliliğini 1981 yılında Mustafa Ulusoy ile yapmıştır. 1991 yılında Arnavut asıllı Amerikalı doktor Timmy Alejtanij ile yaptığı evliliğinden kendisi gibi "Ahu" (Ajelbegü Ahu Anjelik Alejnatij) adında 11 Kasım 1993 doğumlu bir kız çocuğu vardır.