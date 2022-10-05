Yastık kılıfı diyip geçmeyin öyle bir etkisi var ki duyunca çok şaşıracaksınız!

Uyku, günümüzün en az 6 saatini ayırdığımız bir zaman dilimi. Bizi dinlendirir, yorgunluğumuzu alır ve bir sonraki güne hazırlar. Uyku ve üzerinde yattığımız malzemeler bir sonraki gündeki ruh halimize direkt etkiler. Uyku pozisyonu ve yastık kılıfı seçimine dikkat edilmeli.

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Uyku pozisyonu cildimizdeki kırışıklığa bile etki ediyor. Sırt üstü uyumak, kırışıklık konusunda en masum olan pozisyon. Yan tarafınıza yattığınızda, cilt katlanır ve yüzün sadece bir tarafında, kırışıklıkların oluşmasına neden olabilecek baskı oluşur.

Sırt üstü uyuyun

Dermatolog Courtney Rubin, kırışıkların oluşumunu önlemek için sırt üstü yatmak gerektiğini söylüyor. "Tercihen yan ya da karnınızın üzerinde uyumak, cildin kırışmasının yanı sıra cilt üzerinde baskı ve kesme kuvvetlerine yol açabilir. Uyku pozisyonunuzdan cildinizin gergin ve kırışmış olduğu bir pozisyonda saatlerce uyumak, zamanla kırışık oluşumuna neden olabilir. Yüzünüzdeki baskıyı azaltan bir yastık ya da sırt üstü uyumak için pozisyon değiştirmek bu kırışıklıkların olasılığını azaltabilir.''

Estetisyen Joie Tavernise; bu konuyla ilgili bir örnek veriyor. Yığın halindeki bir çarşafı yatağa attığımızda ertesi gün o çarşafın kırışacağını biliriz. Halbuki düz bir şekilde koyarsak kırışıksız kalacaktır. Cildimiz de aynı şekilde davranır. Gün boyunca zararlı UV ışınlarından ve serbest radikallerden korunmak için şapka takmak ya da güneş kremi kullanmak gibi, geceleri de cildinizin yenilenmesi gereken bir sürede hasar vermemenizi sağlayacak araçlar ve ürünler de bulunmaktadır.

İpek yastık kılıfı kullanın

Cildimiz ve yastık kılıfı gece boyunca sürtünür. Bu yüzden cildimiz olumsuz etkilenebilir. İpek yastık kılıfları cildimiz için en iyisidir. İpek uyku göz maskesi kullanmak, cildinizin göz çevresindeki en hassas kısmını koruyarak kırışıklık oluşumunu önemli ölçüde azaltabilir.

İpek, pamuktan daha yumuşak olduğu için uyku sırasında hareket ederken teninizi çekmez. İpek ayrıca pamuk ve mikrofiberden daha az nemi emer, bu nedenle gece boyunca cildinizden nemi ya da gece sürdüğünüz ürünlerini emmez. Yüzünüzü taze tutmak için başka bir yöntem ise yastık kılıfını haftada bir değiştirmek. Sivilceye neden olan bakterilerin yayılmasını önlemek için iyi bir kural.

Doğru uyku cilde faydalı

Çevre kirliliği, güneş ışığına fazla maruz kalmak cildimizde olumsuz etkilere sebep olur. Bunlar; kırışıklık, göz çevresi morluğu, kolejen kabı gibi fiziksel etkilerdir. Geceyi, kolajen üretimini destekleyen retinol gibi topikalleri kullanarak, günlük aşınma ve yıpranmayla mücadele etmek için yeterince dinlenerek cildin iyileşmesi için bir şans olabilir.

Uyurken cildiniz kan akışını artırarak ve kolajeni yeniden oluşturarak kendini yeniler. Yetersiz miktarda uyumak, cilt iltihabında, yaşlanmada ve daha yavaş yara iyileşmesinde önemli rol oynayan stres tepki hormonları üretir. Uykusuzluk, cildin yaşlanmasının başlıca nedenlerinden biridir. Ayrıca egzama, sedef hastalığı ve dermatit gibi iltihaplı cilt hastalıklarına neden olur.