Çocuğunuza yemek yesin diye telefon verenler dikkat! Sonuçları çok kötü

Ebeveynler, genellikle çocukları yemek yerken, veya kendilerini rahatsız etmemesini istediği zamanlarda tablet veya akıllı telefonlar vererek oyalıyor. Ancak uzun süre ekrana bakmak, çocuklarda ciddi sorunlara yol açıyor.

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ABD'de yapılan bir çalışma neticesinde uzun süre bilgisayar, tablet veya akıllı telefon gibi teknolojik aletlerin ekranına bakan çocukların beyin gelişimlerinin olumsuz yönde etkilendiği tespit edildi.

Illinois’da yapılan çalışmada, bilim insanları günlük ekrana bakma süresi 60 dakika olan ve günde en az 15 dakika geleneksel bir şekilde oyun oynayan çocukların beyin fonksiyonlarının, ekran karşısında ve cihazlarla oynayarak zaman geçiren çocuklardan daha aktif ve sağlıklı olduğunu gözler önüne serdi.

356 çocuk incelendi

Bu cihazlara daha az süre bakan çocukların hafıza, karar verme, aynı anda birden çok iş yapabilme ve dikkat aralığının, ekran önünde çok daha fazla zaman geçiren çocuklara göre çok daha iyi olduğu ortaya çıktı. Illinois Urbana-Champaign Üniversitesi’nde yapılan çalışmada 356 çocuğun verileri ve sağlık durumları ele alındı.

Ekran önünde daha çok vakit geçiren çocukların hafıza sorunu yaşadığına dikkat çeken uzmanlar, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Dışarıda oyun oynayanlar ya da geleneksel oyuncaklar oynayan çocukların beynindeki kan dolaşımı daha yüksek ve dolayısıyla nöronların bağlantısı da daha kuvvetli. Bu sebeple bu çocukların beyinleri daha kolay gelişiyor.

Bilim adamları, ekrana uzun süre bakmanın ise beyni harekete geçirmediğini ve eleştirel düşünme ve neden-sonuç ilişkisini kuran beynin korteksini zayıflattığını tahmin ediyor.

İngiltere'de süre oldukça uzun

Açıklanan resmi verilere göre ABD’de çocuklar 2.5 saat TV, iPad, cep telefonu ya da bilgisayar oyunu önünde zaman geçirirken, İngiltere’de ise bu rakam 3-4 yaşlar arasında 3 saate kadar yükselebiliyor.

Tablet ve telefon ekranına uzun süre bakmanın diğer zararları şunlardır: