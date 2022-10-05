BIST 3.491
DOLAR 18,58
EURO 18,41
ALTIN 1.018,91
HABER /  POLİTİKA  /  MHP

Yeni dönem 8 Ekim'de başlıyor! ilk dersi Bahçeli verecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yeni dönem 8 Ekim'de başlıyor! ilk dersi Bahçeli verecek

MHP'nin "Siyaset ve Liderlik Okulu"nun yeni eğitim döneminde ilk dersi Genel Başkan Devlet Bahçeli verecek.

Abone ol

MHP lideri Bahçeli'nin katılımıyla 8 Ekim'de yeni eğitim dönemine başlayacak okulda, siyasete girmeye ve ülkeyi yönetmeye talip gençler, Türk milliyetçiliğinin tarihi gelişimi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere temel hukuk, Türk dış politikası, insan hakları, siyaset sosyolojisi, liderlik, yazılı-görsel sosyal medya analizi, Türkiye ve dünya ekonomileri, dil ve hitabet, diksiyon, Türk toplum yapısı, teşkilatlanma ve propaganda konularında dersler alacak.

18. Dönem "Siyaset ve Liderlik Okulu" programına katılacak 40 öğrenciye eğitimler, MHP Genel Başkan Yardımcıları, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile alanında uzman akademisyenler tarafından verilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara Valiliği acil koduyla uyardı! Dikkat edin saat de verildi çok fena geliyor
Ankara Valiliği acil koduyla uyardı! Dikkat edin saat de verildi çok fena geliyor
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Zorlu Töre başarılı işadamı Metin Liçis ile bir araya geldi
Zorlu Töre başarılı işadamı Metin Liçis ile bir araya geldi
Farkında bile değiliz ama beynimizin içinde dolaşıp duruyormuş!
Farkında bile değiliz ama beynimizin içinde dolaşıp duruyormuş!
Adana'da orman yangını çıktı! Ekipler bölgede...
Adana'da orman yangını çıktı! Ekipler bölgede...
Kemal Kılıçdaroğlu Hz. Muhammed soyundan bir seyyidmiş! Cemil Kılıç söyledi belgesi de varmış
Kemal Kılıçdaroğlu Hz. Muhammed soyundan bir seyyidmiş! Cemil Kılıç söyledi belgesi de varmış
Adıyaman'da sürücü şoka girip gözyaşlarına boğuldu! 7 aylık hamile kadın...
Adıyaman'da sürücü şoka girip gözyaşlarına boğuldu! 7 aylık hamile kadın...
Yastık kılıfı diyip geçmeyin öyle bir etkisi var ki duyunca çok şaşıracaksınız!
Yastık kılıfı diyip geçmeyin öyle bir etkisi var ki duyunca çok şaşıracaksınız!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'evet' dedi! Aleviler dahil desteğe hazırız...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'evet' dedi! Aleviler dahil desteğe hazırız...
Etsiz çiğ köfte tarifi bu püf noktalarını atlamayın lezzetine doyulmaz!
Etsiz çiğ köfte tarifi bu püf noktalarını atlamayın lezzetine doyulmaz!