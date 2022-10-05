Yeni dönem 8 Ekim'de başlıyor! ilk dersi Bahçeli verecek

MHP'nin "Siyaset ve Liderlik Okulu"nun yeni eğitim döneminde ilk dersi Genel Başkan Devlet Bahçeli verecek.

Abone ol

MHP lideri Bahçeli'nin katılımıyla 8 Ekim'de yeni eğitim dönemine başlayacak okulda, siyasete girmeye ve ülkeyi yönetmeye talip gençler, Türk milliyetçiliğinin tarihi gelişimi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere temel hukuk, Türk dış politikası, insan hakları, siyaset sosyolojisi, liderlik, yazılı-görsel sosyal medya analizi, Türkiye ve dünya ekonomileri, dil ve hitabet, diksiyon, Türk toplum yapısı, teşkilatlanma ve propaganda konularında dersler alacak.

18. Dönem "Siyaset ve Liderlik Okulu" programına katılacak 40 öğrenciye eğitimler, MHP Genel Başkan Yardımcıları, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile alanında uzman akademisyenler tarafından verilecek.