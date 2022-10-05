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Hastanedeki rezalet! Bakan Koca: Suçlular cezasını çekecek

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hastanedeki rezalet! Bakan Koca: Suçlular cezasını çekecek

ATAŞEHİR'de özel hastanedeki görüntüler büyük tepkiye neden oldu. Bakan Koca sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve olayın kabul edilemez olduğunu bildirdi. Koca, "Başsavcılığımız adli işlemleri başlattı. Suçlular kesinlikle cezasını çekecek."dedi.

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Sağlık Bakanı Koca, Ataşehir'de özel bir hastanedeki yoğun bakım servisinde kaydedilen görüntülere ilişkin açıklama yaptı.  Bakan Koca şunları kaydetti:

"Bugün medyada paylaşılan, İstanbul’da bir özel hastanede önceden kaydedildiği anlaşılan kabul edilemez görüntüler üzerine derhal Sağlık Bakanlığı Müfettişlerini görevlendirdim. Duruma vaziyet edildi. Başsavcılığımız adli işlemleri başlattı. Suçlular kesinlikle cezasını çekecek."

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