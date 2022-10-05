Ne yapıp edin bu testi geçin! Testi geçemeyenlerin ölüm riski fazla…

Hepimiz ne kadar yaşayacağımızı merak ederiz. Mümkün olduğunca uzun yaşamak isteriz. Çevresel faktörler, beslenme şekilleri ve hatta zihnimiz bile ne kadar yaşayacağımıza etki ediyor. Araştırmalara göre flamingo testinden geçemeyenler daha az yaşıyor.

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Evde kolayca yapabileceğiniz flamingo testi ile siz de yaşam yılınızı aşağı yukarı tahmin edebilirsiniz. Erken ölümü engellemek ve daha sağlıklı yaşamak için şekerli, yağlı, tuzlu ve paketli gıdalardan uzak durmamız gerektiğini biliyoruz. Brezilya'lı uzmanlar yaptıkları araştırmalarda flamingo testi ile yaşam sürenizi öğrenebileceğinizi buldu.

Brezilya’lı uzmanlar yaşları 50 ve 75 arasındaki 2 bin kişi ile bir araştırma yaptı. Testi geçemeyen kişilerin, testi geçen kişilere göre erken ölme riskinin yüzde 84 olduğu ortaya çıktı.

7 yıl süren araştırma süreci

Rio de Janeiro’daki CLINIMEX Egzersiz Tıbbı Kliniğinde araştırmacılar tarafından yürütülen ve her bir katılımcının ortalama yedi yıl boyunca izlendiği çalışma süresince 123 kişi hayatını kaybetti. Değerlendirme sonuçlarına göre 10 saniye boyunca tek ayak üstünde dengede duramayanların erken ölüm riski yüzde 84 daha fazla oluyor.

Flamingo testi nasıl yapılır?

Flamingo testi tek ayak üzerinde dengede kalabilmeye dayanıyor. Dengede durabilmenin süresi de önemli. İhtiyacınız olan malzemeler: Kronometre ve yanında durabileceğiniz bir eşya.

Bir ayağınızı kaldırıp bir ayağınızı yerde tutup flamingo gibi durmaya çalışın. Kaldırdığınız ayağınızla aynı hizada olan kolunuzu belinize koyun. Serbest kalan kolunuzla dengede durmaya çalışın. Hazır olduğunuzda kronometreyi çalıştırın ve dengede durmaya çalışın. Pozisyonun bozulması ayağın kayması ellin bacağı bırakması durumunda süre durdurulur.

Eğer ilk 30 saniye içinde 15 ten fazla düşüş olursa sıfır puan alırsınız.

Kondisyonu geliştirmek için ne yapmalı?

Kondisyonunuzu geliştirmek daha sağlıklı bir yaşam sürmenize ve hastalıklardan korunmanıza yardımcı olur. Araştırmalara göre egzersiz sadece fiziki olarak değil, zihne de iyi geliyor.

Yürüyerek veya düşük tempo koşarak beş dakika boyunca ısın. Isınmak kaslarının uyanmasını ve bacaklarını esneterek interval antrenmanına hazırlanmalarını sağlar. İnterval antrenmanlar vücuduna oksijeni daha verimli kullanmayı öğreterek, koşu hızını ve dayanıklılığını arttırır.

Nabzınınızı yüksekte tutacak şekilde kendini fazla zorlamadan koşuya devam edin. En yüksek koşu hızının % 70-80'ini hedefleyin.

Kendinizi fazla zorlamayın. Egzersizin bu kısmının sizi yıpratmaması gerekir. Bunun yerine, nabzınızı yüksekte tutarak vücudunuzun oksijeni daha etkili bir şekilde kullanmasını sağlayın.

Nabzınızı maksimuma çıkarmak ve kaslarınızı yormak için bir dakika boyunca maksimum hızda koşun. Daha sonra, iki dakika boyunca yürüyerek kaslarınızı gevşetin.

Beş dakika daha yürüyün, hızınızı kaslarınızı çalıştıracak düzeyde ancak nabzınızı düşürecek kadar yavaş tutun.