BIST 3.448
DOLAR 18,58
EURO 18,33
ALTIN 1.018,38
HABER /  SPOR

FIFA'dan Bursaspor'a 2 dönem transfer yasağı

FIFA'dan Bursaspor'a 2 dönem transfer yasağı

FIFA tarafından TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bursaspor'a, 2 dönem kalıcı transfer yasağı cezası verildi.

Abone ol

Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, eski oyunculardan Hırvat Luka Capan tarafından Bursaspor aleyhine açılan dava kapsamında FIFA tarafından verilen kararın kulübe tebliğ edildiği duyuruldu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu kararda kulübümüzün geçmiş dönemlerdeki ödeme prensipsizliği, borçlu olunan dosya sayılarının fazlalığı ve yakın zamanda Tim Matavz, Reagy Ofosu Baah, Namık Alaskarov dosyalarında da sözleşmeyi ihlal ederek feshe sebebiyet verdiği, aynı durumun Luka Capan dosyasında da söz konusu olduğu belirtilmiştir. Sürekli tekrar eden ihlaller nedeniyle FIFA kulübümüzü 2 transfer dönemi kalıcı transfer yasağı ile cezalandırmaya karar vermiştir. Kulübümüzce itiraz süresi içerisinde bir üst mahkeme olan CAS'a (Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi) gerekli itirazlar yapılarak, Bursaspor'umuzun tüm hakları sonuna kadar savunulacaktır."

ÖNCEKİ HABERLER
Tayvan Çin'in olası hava sahası ihlalini 'ilk saldırı' kabul edecek
Tayvan Çin'in olası hava sahası ihlalini 'ilk saldırı' kabul edecek
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Ne yapıp edin bu testi geçin! Testi geçemeyenlerin ölüm riski fazla…
Ne yapıp edin bu testi geçin! Testi geçemeyenlerin ölüm riski fazla…
Fenerbahçe'de şok! Mert Hakan Yandaş 1 ay yok
Fenerbahçe'de şok! Mert Hakan Yandaş 1 ay yok
Çocuğunuza yemek yesin diye telefon verenler dikkat! Sonuçları çok kötü
Çocuğunuza yemek yesin diye telefon verenler dikkat! Sonuçları çok kötü
Osmaniyeli gençteki şans kimsede yok 1 saatte mucize oldu! "Ömür boyu dua edeceğim"
Osmaniyeli gençteki şans kimsede yok 1 saatte mucize oldu! "Ömür boyu dua edeceğim"
Ankara Valiliği acil koduyla uyardı! Dikkat edin saat de verildi çok fena geliyor
Ankara Valiliği acil koduyla uyardı! Dikkat edin saat de verildi çok fena geliyor
Zorlu Töre başarılı işadamı Metin Liçis ile bir araya geldi
Zorlu Töre başarılı işadamı Metin Liçis ile bir araya geldi
Yunanistan'da emekliler maaş artışı talebiyle eylem yaptı
Yunanistan'da emekliler maaş artışı talebiyle eylem yaptı
Farkında bile değiliz ama beynimizin içinde dolaşıp duruyormuş!
Farkında bile değiliz ama beynimizin içinde dolaşıp duruyormuş!