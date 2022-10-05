Evinize sokmadan hemen çöpe atın! Bu yiyecekler ölüm saçıyor

Sağlıklı beslenmenin insan yaşamı için ne kadar önemli olduğunu herkes bilir. Doğru beslenmeyle kendinizi hastalıklara karşı koruyabileceğiniz gibi, yanlış beslenerek birçok hastalığa davetiye çıkarabilirsiniz. Bu yiyecekleri asla evinize sokmayın. Tükettiğiniz anda kendinizi zehirlemiş olursunuz. İşte zehir saçan o gıdalar...

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Yapılan araştırmaların neticelerine göre kanserin, kalp ve damar hastalıklarının, diyabetin, böbrek hastalıklarının ortaya çıkmasında en çok etkili olan yanlış beslenme, hayatınızı tehlikeye atıyor. Daha lezzetli diye aldığınız gıdalar sizi zehirliyor ve vücudunuza hastalık sokuyor olabilir. Üstelik gayet masum görünen bu gıdaların zararları birçok kişi tarafından yeteri kadar bilinmiyor. Özellikle pratik olduğu düşünülerek alınan paketlenmiş ve hazır gıdalar, insan sağlığını büyük oranda tehlikeye atıyor. İşte adeta zehir saçan gıdalar...

Her yemeğe kullandığımız tuz

Tuz, asla tüketilmemesi gereken gıdalar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Normal miktarlarda kullanılan sofra tuzu, deniz tuzu, kaya tuzu ve kristal tuz vücut için yararlıyken, aşırıya kaçıldığında adeta bir zehir olabiliyor. Fazla tuz tüketimi kan basıncının artarak yüksek tansiyon, kalp ve damar sorunlarının ortaya çıkmasına sebep oluyor.

Meyve suyu sanıldığı kadar sağlıklı değil

Meyve suyu, bolca içtiğinizde en az gazlı içecekler kadar tehlikeli ve zararlıdır. Özellikle, çocuklarınız meyve suyu vererek küçük yaşta sağlıklarına zarar gelmesine sebebiyet vermeyin.

Lavaşın ne zararı var ki demeyin!

Ekmek, ağır karbonhidrat barındıran bir besindir. Lavaş da, bir nevi ekmek türüdür. Fazla tüketimlerde, metabolizmayı yavaşlatır ve de damar tıkanıklıklarına yol açar.

Hazır çorba aman uzak durun

Hazır gıdaların çok büyük bir kısmı çeşitli katkı ve koruyucu maddeler içerir. Ayrıca hazır paketli her gıdada olduğu gibi hazır çorbaların da içeriğindeki sodyum oranı yüksektir. Sodyum içeriği özellikle hipertansiyonu olanlar için büyük bir risk oluştururken, sağlıklı kişilerde de kan basıncını olumsuz etkileyebilir aynı zamanda vücutta ödem oluşmasına sebep olabilir.

Turşudan uzak durun

Vücuda yüksek miktarda tuz alımı yüksek tansiyonun en önemli sebeplerinden biri olmuştur. Çok fazla sodyum alımı da vücudun susuz kalmasına neden olarak böbrek hasarı, kalp krizi ve inme riskini arttırabilir. Bu sağlık riskleri akılda tutulmalı ve özellikle hamilelik döneminde turşu aşeren kadınlar, turşu tüketiminde kesinlikle aşırıya kaçmamalıdır. Bilinmelidir ki, bu çok sakıncalı olabilir.

Margarin hemen çöpe atın!

Margarin ham maddesi olan yağların bitkisel özellik taşımalarına rağmen üretim süreci sentetik ve yapaydır. Sonuç olarak da zamanla kalp hastalığı gibi olumsuz durumlara yol açabilir. Kolesterol oranını yükseltmesi de bir başka olumsuz etkisidir.