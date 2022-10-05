Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'den sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir araya geldi.

Abone ol

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleşen görüşme saat 16.20'de başladı.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinin girişinde karşıladı.

Erdoğan ve Bahçeli, gazetecileri de selamladıktan sonra görüşmeye geçti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Bahçeli'yi evinde ziyaret eden Erdoğan'ın gündeminde yeni anayasa teklifinin de olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’nin, görüşmede iç siyaset ve dış politika gelişmelerine dair değerlendirmelerde bulunması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AK Parti grup toplantısında CHP'nin başörtüsü teklifiyle ilgili 'yasa değil anayasa ile çözelim' önerisinde bulunmuştu.