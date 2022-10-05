Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler: Bunlar yalancı yalancı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gençlik Festivali'nde gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan "Gece yarısı başörtüsüyle ilgili açıklama yapan Bay Kemal, bugün anayasa değişikliğine kabul oyu vermeyiz dedi. Bunlar yalancı yalancı. Bunlarda dürüstlük yok. Eğer samimi ve dürüstsen buyur gel anayasa değişikliği yapalım. Yapamazlar, gelemezler. Çünkü dürüst değiller." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan “Gençlik ve Yerel Yönetimler” Temalı “Tam Bana Göre Festival” Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Ankaralılar, sevgili gençler, değerli belediye başkanları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla ülkemizin dört bir yanındaki gençlerimize, hayallerinin peşinden koşan tüm genç yüreklere selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Gençlik festivalimize hepiniz hoş geldiniz.

Geçen sene 2 milyon gencimizin katıldığı festivalimizin ikincisinde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Festivalimizin Ankaralılara ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Başkent Millet Bahçemiz 300 etkinliğe ev sahipliği yapacak. Geniş bir yelpazede birbirinden içerikli programlar icra edilecek. Gençlerimiz eğlenceli vakit geçirmenin yanı sıra AK Partili belediyelerin çalışmalarını görme fırsatını yakalayacak. 150 belediyemizin stant ve etkinliklerini gençlerimizle ve vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Geçen seneki festivalimiz bu bakımdan çok verimli geçti, herkesten olumlu tepkiler aldık. Sunduğumuz hizmetlerin sayılarını daha da artırdık, butik projeler gerçekleştirdik.

CHP'ye tepki: Bunlar yalancı yalancı

Gece yarısı başörtüsüyle ilgili açıklama yapan Bay Kemal, bugün anayasa değişikliğine kabul oyu vermeyiz dedi. Bunlar yalancı yalancı. Bunlarda dürüstlük yok. Eğer samimi ve dürüstsen buyur gel anayasa değişikliği yapalım. Yapamazlar, gelemezler. Çünkü dürüst değiller.