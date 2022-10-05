BIST 3.449
DOLAR 18,58
EURO 18,32
ALTIN 1.018,13
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler: Bunlar yalancı yalancı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler: Bunlar yalancı yalancı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gençlik Festivali'nde gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan "Gece yarısı başörtüsüyle ilgili açıklama yapan Bay Kemal, bugün anayasa değişikliğine kabul oyu vermeyiz dedi. Bunlar yalancı yalancı. Bunlarda dürüstlük yok. Eğer samimi ve dürüstsen buyur gel anayasa değişikliği yapalım. Yapamazlar, gelemezler. Çünkü dürüst değiller." dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Gençlik ve Yerel Yönetimler” Temalı “Tam Bana Göre Festival” Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Ankaralılar, sevgili gençler, değerli belediye başkanları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla ülkemizin dört bir yanındaki gençlerimize, hayallerinin peşinden koşan tüm genç yüreklere selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Gençlik festivalimize hepiniz hoş geldiniz.

Geçen sene 2 milyon gencimizin katıldığı festivalimizin ikincisinde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Festivalimizin Ankaralılara ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Başkent Millet Bahçemiz 300 etkinliğe ev sahipliği yapacak. Geniş bir yelpazede birbirinden içerikli programlar icra edilecek. Gençlerimiz eğlenceli vakit geçirmenin yanı sıra AK Partili belediyelerin çalışmalarını görme fırsatını yakalayacak. 150 belediyemizin stant ve etkinliklerini gençlerimizle ve vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Geçen seneki festivalimiz bu bakımdan çok verimli geçti, herkesten olumlu tepkiler aldık. Sunduğumuz hizmetlerin sayılarını daha da artırdık, butik projeler gerçekleştirdik.

CHP'ye tepki: Bunlar yalancı yalancı

Gece yarısı başörtüsüyle ilgili açıklama yapan Bay Kemal, bugün anayasa değişikliğine kabul oyu vermeyiz dedi. Bunlar yalancı yalancı. Bunlarda dürüstlük yok. Eğer samimi ve dürüstsen buyur gel anayasa değişikliği yapalım. Yapamazlar, gelemezler. Çünkü dürüst değiller. 

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü oyununu' bakın nasıl bozdu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'evet' dedi! Aleviler dahil desteğe hazırız... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aynı durum başörtülü kardeşlerimiz için de geçerlidir Erdoğan talimatı vermişti! Bakan Bekir Bozdağ: Harekete geçiyoruz Talimat verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Başörtüsünü Anayasa ile çözelim
ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti Milletvekili Abdulahat Arvas, dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis'e başvurdu
AK Parti Milletvekili Abdulahat Arvas, dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis'e başvurdu
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Simge Sağın mayolu pozuyla yürekleri hoplattı! İşte o görüntüler...
Simge Sağın mayolu pozuyla yürekleri hoplattı! İşte o görüntüler...
Tayvan Çin'in olası hava sahası ihlalini 'ilk saldırı' kabul edecek
Tayvan Çin'in olası hava sahası ihlalini 'ilk saldırı' kabul edecek
Ne yapıp edin bu testi geçin! Testi geçemeyenlerin ölüm riski fazla…
Ne yapıp edin bu testi geçin! Testi geçemeyenlerin ölüm riski fazla…
Fenerbahçe'de şok! Mert Hakan Yandaş 1 ay yok
Fenerbahçe'de şok! Mert Hakan Yandaş 1 ay yok
Çocuğunuza yemek yesin diye telefon verenler dikkat! Sonuçları çok kötü
Çocuğunuza yemek yesin diye telefon verenler dikkat! Sonuçları çok kötü
Yeni dönem 8 Ekim'de başlıyor! ilk dersi Bahçeli verecek
Yeni dönem 8 Ekim'de başlıyor! ilk dersi Bahçeli verecek
Osmaniyeli gençteki şans kimsede yok 1 saatte mucize oldu! "Ömür boyu dua edeceğim"
Osmaniyeli gençteki şans kimsede yok 1 saatte mucize oldu! "Ömür boyu dua edeceğim"
Ankara Valiliği acil koduyla uyardı! Dikkat edin saat de verildi çok fena geliyor
Ankara Valiliği acil koduyla uyardı! Dikkat edin saat de verildi çok fena geliyor