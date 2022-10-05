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Bakan Nebati'den Akşener'e: Nöroiktisat ile ilgili dalga geçmişler, nöroloğa gitsinler o zaman

Bakan Nebati'den Akşener'e: Nöroiktisat ile ilgili dalga geçmişler, nöroloğa gitsinler o zaman

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin geçen hafta yabancı akademisyenlerle katıldığı toplantıda "epistemolojik kopuş" çıkışı gündem olmuştu. Nebati, gelen eleştirilere "Nöroloğa gitsinler" dedi.

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Bakan Nebati, 29 Eylül’de katıldığı bir etkinlikte “Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır” demişti.  

"Adeta yeni öğrendiği tüm kelimeleri sıralıyor"

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçen hafta yabancı akademisyenlerin katıldığı toplantıdaki "epistemolojik kopuş" çıkışı gündem olan Bakan Nureddin Nebati'ye, "Işıltılı gözler hiç geri kalır mı? Kılıf aramaya doyamadıkları sözde ekonomi modelini tarif etmek için adeta yeni öğrendiği tüm kelimeleri sıralıyor. Yeni öğrendiği kelimeleri aynı cümle içinde kullanmaya çalışan çocuklar gibi 'Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heteredoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro-ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır' dedi. İkinciye okuyamam. Okumadan hiç söyleyemem. Bitmedi ve sonra da ekledi, bunu kendim okuyabilirim psikolojiyle ilgilendiğim için: 'Günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro-ekonomi ile daha fazla önem kazanmakta.' E bu ne demek? Ne kadar ileride bak ışıltılı bakan. Siyaset tarihimize geçecek bu ibretlik cümleyle aslında diyor ki 'Biz bilgiden ve bilimden koptuk. Dünyada uygulanan tüm ekonomik modellerini de reddediyoruz. Bizi artık ekonomistler nörologlar..." dedi.

"Nöroloğa gitsinler"


Bakan Nebati ise, bugün yaptığı açıklamada Akşener'e ithafen; "Nöroiktisat ile ilgili dalga geçmişler, nöroloğa gitsinler o zaman" dedi.

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