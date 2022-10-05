Mazlum'u getirin bana! Efsane ismin kardeşi de oyuncu çıktı görünce çok şaşıracaksınız!

Şark Bülbül'ü filminde canlandırdığı Fethi karakterinin 'Mazlum'u getirin bana' repliğiyle tanınan efsane oyuncu Dinçer Çekmez'in kardeşi de ünlü bir oyuncu. Usta oyuncu Dinçer Çekmez'in daha önce Adını Feriha Koydum'da da yer alan Metin Çekmez olduğunu görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

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Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Dinçer Çekmez, Kemal Sunal ile rolleri paylaştığı Atla Gel Şaban, Şark Bülbülü, Süt Kardeşler gibi pek çok yapımda Türk sinemaseverler tarafından büyük hayranlık topladı. Yeşilçam'da canlandırdığı mafyatik karakterle ünlenen Dinçer Çekmez'in kardeşi de usta oyunculardan biri.

Kardeşini görenler şaşırıyor

Dinçer Çekmez'in kardeşinin, ünlü oyuncu Metin Çekmez olduğunu duyanlar şaşırıyor. Metin Çekmez, başrollerini Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı Adını feriha Koydum dizisinde Feriha'nın babası 'Rıza' karakterine hayat veriyordu.

Kardeşiyle aynı filmde rol almıştı

Abisi Dinçer Çekmez'den 5 yaş küçük olan Metin Çekmez, Atla Gel Şaban filminde Dinçer Çekmez ile birlikte rol almıştı. En son 2018 yılında 'Adı Zehra' isimli dizide rol alan Metin Çekmez, dil kökü kanseri nedeniyle 2021 yılında vefat etti.

''Sen kal ben gidiyorum''

Abisinin tiyatro konusunda kendisinden çok daha yetenekli olduğunu söyleyen Metin Çekmez, ''Abimin konuşması güzeldi, o bir iki laf ediyordu, ben hiç konuşmuyordum. Abime 'Sen kal, ben gidiyorum' dedim ve tiyatroyu bıraktım.'' ifadelerini kullanmıştı.

Dinçer Çekmez kimdir?

Dinçer Çekmez (21 Ocak 1940, İstanbul - 12 Mart 2013, İstanbul), özellikle 1970'li yıllarda rol aldığı güldürü filmleriyle tanınan Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır.

Kabataş Lisesinden mezun olduktan sonra Şehir Tiyatroları'nın açmış olduğu imtihanlara girdi ve sınavı birincilikle kazandı. Dinçer Çekmez Şehir Tiyatroları'ndaki ilk yıllarından şöyle bahseder: "Şehir Tiyatrosu'na girer girmez 'Hamlet'te rol verdiler. Müjdat Gezen, Savaş Dinçel filan çıldırdılar; 'gelir gelmez nasıl böyle bir rolü kaptı' diye. Arkasından art arda roller geldi. 19 yaşımdan beri tüm başroller kafama yıkıldı."

Özellikle Kemal Sunal'la birlikte oynadığı Şark Bülbülü, Tarzan Rıfkı, İnek Şaban, Şaban Askerde, Süt Kardeşler, Şabanoğlu Şaban, Atla Gel Şaban gibi film ve TV dizilerinde aldığı rollerle, filmlerde kullandığı kültleşmiş replikleriyle ("O kadar!" ve "Mazlum'u getirin bana!" gibi) ve "Kadırgalı Eşref" adlı bir kabadayıyı oynadığı Şabanoğlu Şaban filminde attığı naralarıyla meşhurdur.

İsminin Kemal Sunal filmleriyle özdeşlemesini ise Dinçer Çekmez şöyle anlatır: Bir gün Kemal Sunal filmlerini çeken Arzu Film adamlarından biri geldi ve bana 'sinema düşünür müsün?' dedi. Ben de kabul ettim. Ertem Eğilmez benim her Kemal Sunal filminde oynamamı istiyordu. Sonra Eğilmez ve Arzu Film tutturdular 'bırak şu tiyatroyu gel, tiyatronun verdiği maaşın biz sana üç mislini vereceğiz' diye... Ben o kadar çok seviyordum ki tiyatroyu, bana kimse bıraktıramadı.

Uzun yıllar İstanbul Şehir Tiyatrosu kadrosunda pek çok oyunda rol aldı. Sinema filmi ve dizilerde karakter rolleri oynadı ve karakter seslendirmeleri yaptı.