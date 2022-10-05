Demirtaş'a dava açan Davutoğlu'ndan geri vites! 'Hakaret' şikayetinden vazgeçti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, başbakan olduğu dönemde kendisine yönelik sözleri nedeniyle eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki 'hakaret' şikayetini bugün görülen davada avukatı aracılığıyla geri çekti.

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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini, hükümetini alenen aşağılama’ ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’na yönelik söylediği sözler nedeniyle ‘hakaret’ suçlarından yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Demirtaş’ın avukatı Fırat Epözdemir hazır bulundu.

Avukatı aracılığıyla feragat dilekçesi gönderdi

Mahkeme, Ahmet Davutoğlu’nun avukatı aracılığıyla bu dosya kapsamında bulunan tüm işlemlerden ve taleplerden feragat ettiklerini bildiren bir dilekçe gönderdiğini aktardı.

Duruşma ertelendi

Mahkeme, sanık Demirtaş hakkında aynı suçlamalarla başka illerde ve mahkemelerde devam eden dosyaların sonuçlarının beklenmesine ve bir kısmı karara bağlanan dosyaların ise istinaftan dönmelerinin beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

4 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor

Selahattin Demirtaş'ın 7 Eylül 2015'te Hakkari'ye gitmek üzere İstanbul'daki havalimanında açıklama yaparak eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkındaki sözleri nedeniyle alenen hakaret ettiği iddia ediliyordu. Selahattin Demirtaş'ın "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama" suçlarından 1 yıl 8 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor.