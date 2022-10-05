BIST 3.449
DOLAR 18,58
EURO 18,32
ALTIN 1.018,13

Yaşlı kadını yemeye çalıştı, ölüsünün başında bekledi! Karaman'ın konuştuğu olay

|
Yaşlı kadını yemeye çalıştı, ölüsünün başında bekledi! Karaman'ın konuştuğu olay

KARAMAN'da 65 yaşındaki Dudu Berk korkunç şekilde hayatını kaybetti. Talihsiz kadına bir çoban köpeği saldırdı. Köpek silahla vurularak etkisiz hale getirildi. Olaya ilk müdahale eden görgü tanığı konuştu. Yetkililer ise harekete geçerek köpeğin leşini Konya'ya gönderdi.

Yaşlı kadını yemeye çalıştı, ölüsünün başında bekledi! Karaman'ın konuştuğu olay

Olay, sabah saatlerinde Karaman’ın Kazımkarabekir içesine bağlı Sinci köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşlarındaki Dudu Berk, evinin önünde ekmek kırıntıları yiyen köpeğin yanına yaklaşmasıyla köpeğin saldırısına uğradı.

16
Yaşlı kadını yemeye çalıştı, ölüsünün başında bekledi! Karaman'ın konuştuğu olay

Köpeğin yaşlı kadını yere yatırdığını gören köy sakinlerinden Ahmet Yeniel taşla müdahale etse de başarılı olamadı.

26
Yaşlı kadını yemeye çalıştı, ölüsünün başında bekledi! Karaman'ın konuştuğu olay

 Daha sonra Yeniel köyden Olcay Berk isimli kişiyi arayarak getirdiği tüfekle köpeği vurarak etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

36
Yaşlı kadını yemeye çalıştı, ölüsünün başında bekledi! Karaman'ın konuştuğu olay

Boğazından ve kafasından ısırdı

Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. ilk belirlemelere göre yaşlı kadının boğazından ve kafasından ısırıldığı öğrenildi.

46