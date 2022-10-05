Yaşlı kadını yemeye çalıştı, ölüsünün başında bekledi! Karaman'ın konuştuğu olay
KARAMAN'da 65 yaşındaki Dudu Berk korkunç şekilde hayatını kaybetti. Talihsiz kadına bir çoban köpeği saldırdı. Köpek silahla vurularak etkisiz hale getirildi. Olaya ilk müdahale eden görgü tanığı konuştu. Yetkililer ise harekete geçerek köpeğin leşini Konya'ya gönderdi.
Olay, sabah saatlerinde Karaman’ın Kazımkarabekir içesine bağlı Sinci köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşlarındaki Dudu Berk, evinin önünde ekmek kırıntıları yiyen köpeğin yanına yaklaşmasıyla köpeğin saldırısına uğradı.
Köpeğin yaşlı kadını yere yatırdığını gören köy sakinlerinden Ahmet Yeniel taşla müdahale etse de başarılı olamadı.
Daha sonra Yeniel köyden Olcay Berk isimli kişiyi arayarak getirdiği tüfekle köpeği vurarak etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Boğazından ve kafasından ısırdı
Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. ilk belirlemelere göre yaşlı kadının boğazından ve kafasından ısırıldığı öğrenildi.