Arto canlı yayında Alişan'ı yerden yere vurdu! "Hilmi Topaloğlu’nun mezarını yaptırmak şimdi mi aklına geldi"

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil, Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi Prestij Meselesi'nin konu aldığı merhum ünlü müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun mezarının viraneye döndüğünü ve şarkıcı Alişan'ın mezarı yaptırdığını açıkladı. Bunu duyan ve her açıklaması, yorumu ayrı bir olay olan Arto canlı yayında Alişan'ı yerden yere vurdu.

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Mahsun Kırmızıgül’ün yeni filmi Prestij Meselesi birçok habere ve programa konu olmaya devam ediyor. 3 Şubat'ta vizyona girmesi beklenen film ile ilgili Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hilmi Topaloğlu'nun mezarının viraneye döndüğünü açıklayan ünlü isim mezarın Alişan tarafından yaptırıldığı bilgisini de paylaştı. Bunu duyan ünlü yorumcu Arto canlı yayında ünlü şarkıcı Alişan'ı yerden yere vurdu.

" Hilmi Topaloğlu'nun mezarı viraneye dönmüş durumda"

Seren Serengil canlı yayında Mahsun Kırmızıgül'ün çektiği merhum müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun Anadolu’nun dört bir yanından bulduğu yetenekli genç müzisyenleri keşfetme öyküsünü konu alan Prestij Meselesi filmi ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Serengil Hilmi Topaloğlu'nun mezarının viraneye döndüğünü, çöktüğünü ve bakımsız olduğunu söyledi.

" Siz hâlâ adamın adını kullanıp film çekiyorsunuz"

Mahsun Kırmızıgül ve Prestij Meselesi filmi ekibine tepki gösteren güzel sunucu Seren Serengil açıklamasının devamında; "Hepiniz utanın, Hilmi Topaloğlu'nun mezarı çökmüş, üzerinde otlar bitmiş... Siz hâlâ adamın adını kullanıp film çekiyorsunuz. İlk önce mezarı yaptırın, oradaki adam Alişan yaptırıyor" ifadelerini kullandı.

Arto canlı yayında Alişan'ı yerden yere vurdu

Hilmi Topaloğlu’nun mezarının hiç iyi durumda olmadığını ve şarkıcı Alişan'ın mezarı yaptırdığı bilgisini paylaşan Serengil'in ardından ünlü yorumcu Arto yine adeta açtı ağzını yumdu gözünü. Arto açıklamasında, "Alişan da şimdi bu prestij müzik çıkmıştır, o anda gitmiştir. Kesin, mahsus biliyordur oranın bakımsız olduğunu. Onu orada birlikte örtüştürüp kendine kredi. 10 yıldır yaptırsaydı o zaman bugün mü aklına geldi o mezarı yaptırmak" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

İşte Arto'nun yaptığı o açıklama;

Arto kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Arto, 1966 yılında İstanbul, Fenerbahçe'de dünyaya geldi. Ermeni asıllı Türk vatandaşıdır. Asıl adı Harutyan Dalga'dır. Baba tarafı Artvin Hopa doğumlu, anne tarafı Kayseri'den gelme. Özel Şişli Koleji mezunudur. 2010 – 2013 seneleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Medya ve İletişim Sistemleri ile Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümlerinde okudu.

Arto, 1992 yılında Etiler’de bir gece kulübünün alt katındaki İtalyan restoranının yöneticisi bir kız arkadaşının yanında kendi de yönetici olarak çalışmaya başla 1994-95 yıllarında işletmenin adını 'Cımbız' olarak koyduğu kulüp olan bölümünde halkla ilişkileri yönetmiş. Magazin dergilerinin kapaklarını da yine kendisi çıkarmış. Orada çalışan Tolga ve Cumhur adlı iki solistten, günün birinde birinin ayrılması ve diğerinin de burun ameliyatı olması gerektiğinden yerine çıkartılacak solist pek yer dolduramadığı için, arada o da 3-5 şarkı söylemeye başlar. Derken olay tutar ve sahneden inemez olur. Bunun üzerine patronu o burun ameliyatı olan solisti kovarak solistlik görevini ona vermiş. Ve böylece şarkıcılığa başlamış.

Şimdilerde ise Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yorumlarıyla, çarpıcı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelmekte.

Albümleri :

2002 - Allahıma Bin Şükür

2003 - Emrin Olur

2013 - Bal Kaymak Yarim

2016 - Hayırlı Olsun (Tekli)